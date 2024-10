Maisa lamenta morte de Liam Payne e relembra entrevista com cantor: 'estará sempre no meu coração'

Maisa, fã assumida da One Direction, lamentou a morte do ex-integrante Liam Payne, que caiu do terceiro andar de um hotel em Buenos Aires, nesta quarta-feira (16). No X, a atriz relembrou um momento especial de 2009, quando entrevistou o ídolo, e prestou uma homenagem para o jovem.

Na rede social, a global compartilhou duas fotos do dia em que conheceu o astro pop e lamentou a partida de Liam. “Nunca vou esquecer do dia em que pude entrevistar um dos cantores que fez parte da trilha sonora da minha infância e adolescência. Esse momento estará pra sempre no meu coração. Descanse em paz e obrigado por tudo”, comentou a artista.

A morte do ex-One Direction deixou vários internautas chocados. Em sua postagem, Maisa recebeu vários comentários de fãs que partilharam do mesmo sentimento que o dela. "Ainda estou em choque. Isso é uma notícia chocante. Que Deus dê força à família para suportar a perda", escreveu um.