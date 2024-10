Liam Payne morreu: saiba a causa da morte do ex-One Direction

Liam Payne morreu na tarde de hoje (16), em um hotel localizado no bairro de Palermo, na Argentina. A notícia da morte do cantor foi divulgada pelo jornal local "Todo Notícias". Ainda segundo informações do La Nación, o astro caiu do terceiro andar do local em que estava hospedado.

Segundo a imprensa, a polícia local foi acionada para conter um “homem agressivo”, que aparentava supostamente estar sob o efeito de drogas ou álcool. No hotel, os agentes confirmaram a morte do famoso, encontrado caído no chão.

Alberto Crescenti, chefe do Sistema de Atenção Médica de Emergência (SAME) da Argentina, deu entrevista à imprensa local e confirmou a morte. De acordo com a autoridade, a morte foi instantânea após o cantor cair de uma altura de aproximadamente 13 metros e fraturar a base do crânio.

"Às 17h04 [local], através do 911, fomos alertados sobre uma pessoa que estava no pátio interno do hotel Casa Sur. Poucos minutos depois, uma equipa local do SAME chegou e confirmou a morte deste homem, que mais tarde soubemos ser membro de um grupo musical", disse.