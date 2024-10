Liam Payne e Niall Horan, do One Direction, se reencontraram há pouco tempo na Argentina

O cantor Liam Payne, que morreu nesta quarta (16), encontrou no início do mês o ex-parceiro de banda Niall Horan. Os ex-integrantes do One Direction, se reencontraram na Argentina no dia 4, quando Horan cumpria sua agenda de shows da “The Show Live On Tour” na América Latina.

O registro dos dois artistas foi compartilhado no Snapchat de Payne no dia do show. Na rede social, o astro do One Direction também registrou momentos dançando e aproveitando o show do irlandês. “Reunidos”, escreveu na foto ao lado do ex-parceiro de banda.

No final de setembro, Niall Horan esteve no Brasil pela terceira vez, agora com a mesma turnê e realizou duas apresentações em São Paulo e no Rio de Janeiro. Os outros shows do cantor ocorreram em 2014, ao lado da One Direction, e em 2018, na turnê “Flicker”.

Já Liam, desde que começou a carreira solo, fez várias parcerias musicais com outros artistas, como Rita Ora e Cheat Codes. Seu primeiro e único álbum, o “LP1”, foi lançado em 2019 e o cantor nunca chegou a fazer turnê no Brasil.