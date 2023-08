Liam Payne, atração do The Town, adia turnê na América do Sul após infecção renal

Liam Payne surpreendeu os fãs nesta sexta-feira, 25, ao anunciar o cancelamento de sua turnê na América do Sul. Em seu perfil nas redes sociais, o cantor disse ter sido hospitalizado devido a uma “grave infecção renal”.

O ex-integrante da banda ‘One Direction’ era um dos nomes no line-up do Festival The Town, que acontece em São Paulo, entre os dias 2 e 10 de setembro.

"Durante a última semana estive no hospital com uma grave infecção renal, é algo que não desejaria a ninguém, e as ordens dos médicos são que agora preciso descansar e recuperar", compartilhou.

Em meio a triste notícia, o artista também garantiu o reembolso dos ingressos comprados para seu show. “Eu estava muito animado para tocar para vocês. Para todos vocês que compraram ingressos: sinto muito. Estamos trabalhando para reprogramar o passeio o mais rápido possível, mas por enquanto, reembolsaremos os ingressos- portanto, fique atento às atualizações no ponto de compra”, disse Liam.

Com a turnê adiada, Liam Payne deixará de fazer shows no Peru, Colômbia, Chile, São Paulo e Argentina.

The Town

Em nota publicada no Instagram, o festival confirmou ter sido pego de surpresa com o estado de saúde do cantor, e que uma nova atração será anunciada em breve no Skyline. Pela primeira vez no Brasil, o festival acontece em São Paulo, do dia 2 a 10 de setembro e conta com atrações de peso como Bruno Mars, Post Malone, Foo Fighters, Demi Lovato, Maroon 5, IZA, Ludmilla e entre outros.

(Beatriz Moura, estagiária sob supervisão do editor web de OLiberal.com, Felipe Saraiva)