Turnê do RBD começa nesta sexta (25); veja tudo o que já se sabe sobre os shows

A espera finalmente acabou e o RBD volta aos palcos nesta sexta-feira (25) depois de 15 anos. A primeira parada da turnê "Soy Rebelde" será em El Pasos, cidade do Texas, nos Estados Unidos. Com os ingressos esgotados, já está quase tudo pronto para receber o público e alguns spoilers do que podemos esperar dos shows começaram a ser divulgados.

Nas redes sociais já circulam fotos do palco, músicas que serão apresentadas e os novos dançarinos. Confira tudo o que já sabemos sobre os shows:

Palco com megaestrutura

Superando as expectativas dos fãs, o palco do RBD conta com uma megaestrutura moderna, completamento diferente dos palcos que o grupo se apresentava antigamente. A estrutura conta com um espetáculo de luzes, três telões de LED, efeitos visuais, escadaria e uma enorme passarela em formato de gravata para interagir com o público.

Palco do RBD montado do Sun Bowl Stadium, nos Estados Unidos. (Reprodução/Twitter)

Além dos detalhes, o espaço do palco chamou muita atenção quando vídeos da montagem começaram a circular na internet.

Dançarinos e coreografias

Uma das novidades que mais dividiu opiniões dos fãs foi a presença de dançarinos para acompanhar a coreografia com os integrantes. Em vídeos dos ensaios, foi mostrado que o RBD teria cerca de 12 dançarinos no palco.

Na noite de quinta-feira, fãs conseguiram ver o ensaio que acontecia dentro do estádio e revelaram imagens inéditas da apresentação no palco. O vídeo encerra com o fã fugindo da polícia e encerrando a live.

Alguns deles já trabalharam no balé de grandes artistas, como Beyoncé, Rihanna, Demi Lovato, Justin Bieber, Shakira e Madonna. Os fãs do RBD já procuraram descobrir sobre cada um. Veja:

Setlist da turnê

O que os fãs mais estão ansiosos é para saber qual será a setlist do show. Com tantas canções, parece ser difícil saber o que o RBD vai cantar em poucas horas. Ansiosos, os fãs tentaram descobrir as músicas que o grupo vai apresentar, juntando evidências dos ensaios, coreografias e passagem de som.

Confira a lista de músicas que podem estar na setlist:

Rebelde

Tras de Mi

Un poco de tu amor

Tenerte y Quererte

Cerquita de Ti

Besame Sin Miedo

Para Olvidarte de Mi

Aún hay Algo

Siempre He Estado Aquí

Inalcanzable

No Pares

Y No Puedo Olvidarte

Solo Quédate En Silencio

Qué Hay Detrás

