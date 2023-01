Show do RBD no Brasil: saiba datas, horários, locais, valores de ingresso e como comprar

Na noite da última quinta-feira (19), o grupo musical RBD anunciou a turnê "SoyRebeldeTour”, que conta com dois shows no Brasil. De volta aos palcos, depois de 15 anos, a turma se apresentará no dia 17 de novembro no Allianz Parque, em São Paulo, e dia 19 de novembro, no Estádio Nilton Santos Engenhão, no Rio de Janeiro. Para os dois dias, os portões abrem às 16h, e os shows iniciam às 21h, no horário de Brasília.

VEJA MAIS

Os ingressos para todas as datas da turnê estarão à venda a partir do dia 27 de janeiro, às 10h, no horário de Brasília, pelo site oficial SoyRebelde.World. Para quem é cliente BRBCARD, poderá comprar na pré-venda, que começa no dia 24 de janeiro, às 10h, por meio do site da Eventim e ao meio-dia nas bilheterias.

Confira os valores dos ingressos

São Paulo:

Cadeira superior: R$ 210 (meia entrada) e R$ 420 (inteira)

Pista: R$ 240(meia entrada) e R$ 480 (inteira)

Cadeira inferior: R$ 280 (meia-entrada) e R$ 560 (inteira)

Pista premium: R$ 425 (meia entrada) e R$ 850 (inteira)

Rio de Janeiro:

Cadeira superior oeste: R$ 195 (meia entrada) e R$ 390 (inteira)

Cadeira superior leste: R$ 195 (meia entrada) e R$ 390 (inteira)

Cadeira inferior oeste: R$ 270 (meia entrada) e R$ 540 (inteira)

Cadeira inferior Leste: R$ 270 (meia entrada) e R$ 540 (inteira)

Pista cadeira sul: R$ 230 (meia entrada) e R$ 460 (inteira)

Pista premium: R$ 425 (meia entrada) e R$ 850 (inteira)

Em comemoração aos 20 anos do grupo mexicano, o sexteto deve passar por 26 cidades entre Estados Unidos, Brasil e México.

Em dezembro de 2022, o grupo deu a entender que voltaria aos palcos após postarem um vídeo que mostra um encontro dos integrantes. Tempos depois, uma contagem regressiva - que no final anunciou as datas e locais - foi iniciada, alimentando ainda mais a esperança dos fãs.