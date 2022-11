Integrantes do RBD se reencontram e fãs pedem a volta do grupo

A cantora e atriz Anahí deixou os fãs do grupo RBD enlouquecidos, na noite de domingo (20), após compartilhar o reencontro do grupo em um jantar especial na sua casa. Apesar de já aparecerem juntos em 2022, a novidade da vez foi a presença de Dulce Maria, que não esteve presente nos últimos encontros.

VEJA MAIS

Em uma das publicações, Anahí apareceu abraçado a autora do hit "Origen", ao lado de Maite Perroni, Christopher Uckermann e Christian Chávez. A ausência de Alfonso Herrera, o Poncho, foi notada, mas não surpreendeu os fãs. "Se isso não é amor, o que é então? INFINITO", disse Anahí. Já Christopher, compartilhou: "Somos família. Que noite bonita. Uma noite linda escrita em nossos destinos". Confira:

Na web, o jantar deixou os fãs pedindo a volta da banda. "Se Rbd vier no Brasil, já mentalizo eu lá na grade, chorando, cantando, berrando. O melhor dia da minha vida", disse uma. "Véi eu tô me segurando pra não chorar aqui no trabalho com essa foto do RBD! Eu tô surtando. Queria tanto que voltassem", comentou outra.

Vale lembrar que a última reunião com todos os integrantes foi em dezembro de 2019. Desde então, o grupo não aparece junto, mesmo quando resolveu fazer uma live especial em 2021, com apenas 4 dos 6 participantes.

(Estagiária Paula Figueiredo, sob supervisão de Luiz Cláudio Fernandes)