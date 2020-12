Doze anos depois, RBD prepara live de reencontro para este sábado; confira detalhes

Doze anos após sua separação, o RBD se prepara para um reencontro no palco. Mas desta vez, algumas coisas estarão bastante diferentes: primeiro que o show não terá uma plateia lotada, como ocorria no auge da carreira do grupo; outra, é que dois integrantes da formação original não participarão da performance especial. O show ao vivo "Ser o Parecer" reunirá Anahí, Maite Perroni, Christian Chávez e Christopher Uckermann, e será transmitido neste sábado, 26, às 20h (horário de Brasília).

O show virtual será transmitido pelo site seroparecer.world. Para acessar a live, os fãs precisam comprar um ingresso virtual, vendido no mesmo site. O valor do passe simples sai por R$ 160,86, e há ainda a modalidade que dá direito a uma afterparty.

Dulce e Alfonso de fora

Para a live, Dulce Maria e Alfonso Herrera não estarão juntos ao resto do grupo. Dulce está grávida, por isso não participará; já Alfonso não justificou sua ausência. Em entrevista reente concedida ao G1, Maite Perroni falou sobre a falta do amigo, e defendeu sua decisão.

"Acho que, muitas vezes, é difícil para quem está de fora ver que não há conflito, que não há necessidade de gerar esse tipo de situação porque acho muito válido que todos tomem decisões pessoais e profissionais", disse Perroni ao G1. "Acho que o Poncho sempre foi muito coerente e vem construindo uma carreira de ator há 12 anos, na qual ele não se envolveu com música porque não se sente como um cantor", completou.

Por outro lado, o ânimo para a reunião do grupo é grande entre os quatro integrantes que se preparam para o show. Em uma live com os quatro reunidos, Anahí falou sobre o nervosismo que tem sentido, e sobre sentir-se um pouco insegura para uma nova apresentação após tantos anos.

“Tem muitos anos que não subo em um palco e estou bem nervosa. Uma certa insegurança e penso: 'será que farei bem?'. Todos temos partes vulneráveis e está tudo bem”, disse a mexicana. Na ocasião, Christopher von Uckerman concordou com Anahí, e disse que, apesar do nervosismo, ver os quatro de volta ao palco o emociona.

Anahí, Christopher, Maite e Christian estão juntos na Cidade do México há certo tempo, em ensaios presenciais para o show deste sábado. Os momentos dos quatro juntos já renderam uma série de vídeos, aguçando ainda mais a curiosidade dos fãs para a performance, e nutrindo a nostalgia.

Na última terça-feira (23), o grupo publicou um trecho do ensaio da performance da canção "Tras de Mi". Confira:

Os 4 RBDs ensaiando Tras de Mi para a Live de sábado! pic.twitter.com/OQjBZ20Yh2 — RBD (@rbdmaniaco) December 22, 2020

Contagem regressiva

Na véspera do Natal, a revista People en Espanhol revelou novos detalhes da live "Ser o Parecer". Os quatro artistas estampam a capa da edição virtual da publicação, com um novo ensaio fotográfico poderoso.

Em entrevista, os artistas falaram sobre o show, revelando como se sentem em uma volta ao palco. Anahí contou estar "feliz, nervosa, ansiosa, mas acima de tudo, grata".

"Não só porque poderemos reviver essa magia que caracteriza o RBD estando juntos no palco, mas também porque poderemos dar sorrisos e música para tantas pessoas depois de um ano que nos quebrou de tantas maneiras", disse Anahí à People.

Ainda sobre o show on-line, os integrantes dizem esperar que os fãs fiquem felizes com o resultado. "Vão encontrar um show cheio de nostalgia. E espero que gostem do que vamos fazer e do que preparamos", disse Maite.

"Tantas coisas vão acontecer que [os fãs] podem esperar reviver a magia dos shows, mesmo que sejam todos de casa, isso também o torna muito especial, pois estaremos conectados com almas de mais de 90 países diferentes. Acho que ninguém sabe 100 por cento o que esperar desse show, porque é novo para todos, mas certamente haverá muita mágica", disse Anahí.