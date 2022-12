Retorno? Integrantes do RBD iniciam contagem regressiva e avisam: 'Prepare sua gravata'

Após apagarem as fotos dos seus perfis nas redes sociais no final de semana, Anahi, Christian Chávez, Maite Perroni, Dulce María e Christopher Uckermann, do RBD, apareceram na manhã de hoje (19). Além de colocarem uma foto nos seus ícones, eles ainda postaram um vídeo com a legenda: Soy Rebelde !!!!

Será que teremos o retorno da banda?

Na imagem, a logo marca do grupo em um fundo preto. Já no vídeo, algumas cenas da caminhada do RBD ao longo dos anos.

VEJA MAIS

No perfil oficial do RBD, também ocorreram essas mudanças.

Em um link disponibilizado por eles (soyrebelde.world) uma contagem regressiva foi iniciada: “Prepara tu corbata, Enero 19 2023”, avisava.

O burburinho rendeu algumas especulações sobre os fãs, mas muitos deles apostam em uma turnê do grupo. Mas ao que tudo indica a anúncio vem dia 19 de janeiro de 2023.