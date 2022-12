RBD de volta ao Brasil? Suposta data de show é divulgada e fãs vão à loucura

Os fãs brasileiros da banda mexicana RBD foram pegos de surpresa na manhã desta quarta-feira (14), com a suposta notícia de que eles se apresentarão em 2023 no país. O perfil no Instagram, Choquei, divulgou um print no qual o Estádio Mané Garrincha, em Brasília (DF), teria confirmado a agenda de shows para o próximo ano e entre as atrações estaria a banda. Nada foi confirmado até o momento.

Não é a primeira vez que os fãs do grupo criam expectativa. Mesmo tendo chegado ao fim em 2009, os integrantes: Anahí, Dulce, Maite, Christopher, Christian e Alfonso ainda continuam bons amigos e ocasionalmente se encontram. Os registros desses encontros são compartilhados por eles nas redes sociais e isso já basta para os fãs enlouquecerem.

Recentemente, o grupo esteve junto para comemorar o casamento de Maite, que aconteceu há um pouco mais de um mês. Logo depois, eles se encontraram novamente, sem Alfonso, e isso serviu para que começassem as especulações de uma possível volta da banda.

O suposto show no Brasil acontecerá no dia 9 de outubro de 2023.

