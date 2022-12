Fãs paraenses vivem a ansiedade de assistir mais um show do RBD

No dia 21 de setembro de 2006, o público em Belém assistia o RBD, grupo vocal mexicano, na Arena Yamada. Hoje, os fãs do grupo vivem a ansiedade de ter uma turnê de retorno da banda em 2023.

Um hotsite com uma contagem regressiva para 19 de janeiro foi iniciada com a frase: “Prepara tu corbata, Enero 19 2023”. Anahi, Christian Chávez, Maite Perroni, Dulce María e Christopher Uckermann, integrantes do RBD, apareceram nas redes sociais postando um vídeo com a trajetória do RBD e a legenda: Soy Rebelde.

Tantos indícios, deixam os fãs com a certeza de que teremos RBD no Brasil.

VEJA MAIS

As fãs paraenses Jamylle Brasil e Renata Maciel marcaram presença no show em Belém e agora vivem a ansiedade de assistir a apresentação de retorno do grupo.

“Comecei assistir a primeira temporada da série televisiva e me apaixonei pelas história e pelos personagens. Na época eu participava de um grupo cover, com um grupo de amigos. Tínhamos ensaios semanalmente, e a mãe de uma das minhas amigas produzia nossos uniformes. Eles eram idênticos: suspensórios, boinas, blusas de botão e gravata! Éramos convidados para todos os aniversários da região e até de quem não conhecíamos. Não cobramos nada, a gente só queria dançar e mostrar que nosso grupo era bom! Tudo por amor”, relembra Jamylle.

A fã fazia o papel de “Mía Colucci”, que era interpretada por Anahí. Sempre que existia uma oportunidade, ela escancarou o seu amor pelo RBD, inclusive, cantou e dançou em um show de talentos da escola, que lhe rendeu o segundo lugar da competição.

“O dia do show em Belém foi mágico, fui idêntica a Mia: cabelo e maquiagem. Nós estávamos em mais de 10 crianças/adolescentes e três adultos para vigiar a gente. Eu e minhas amigas gritamos e choramos o show inteiro! Meu coração pulsava, pois estava realizando o meu sonho de adolescente. Quase não consegui dormir naquela noite de tanta emoção”, relembra.

Jamylle Brasil participou do show de talentos da sua escola como Mia e faturou o segundo lugar. (Arquivo Pessoal)

Essa ansiedade é vivida agora, com a possibilidade de apresentação do RBD no Brasil. “Com o anúncio do show, meu coração parou por três segundos e uma alegria tomou conta de mim. Mais uma vez vou realizar meu sonho. Ver a banda que eu amo, renascer, trazer as músicas que embalaram uma fase tão linda da minha vida que foi minha adolescência. Queria poder juntar o mesmo grupo de amigos, só que agora casados, com filhos para revivermos juntos esse momento memorável”, finaliza Jamylle.

Renata também vive o sonho de assistir mais uma vez o RBD. “Desde a primeira especulação que a banda iria retornar, estou atenta a todas as movimentações. Nunca perdi a esperança que um dia eles pudessem voltar, e o momento chegou. Vibro a cada reencontro. Acompanho um canal no YouTube com notícias sobre o RBD e não perco nenhum vídeo. Disseram que a possível tour de reencontro iria passar pelo Rio de Janeiro, São Paulo e Curitiba. Estou me preparando financeiramente para ir ao show com a minha prima que também é fã”, conta.

A fã também coleciona bons momentos através da banda e muitas memórias afetivas. “O RBD significou uma fase muito feliz da minha infância. Tenho muitas lembranças com minhas amigas da escola e da minha rua, nos reunimos para dançar, fizemos apresentações nos nossos aniversários imitando a banda. Era tímida, mas quando ia dançar RBD a timidez ia embora.

Fomos em shows do RBD cover e era uma bagunça só. Fazíamos planos e ficávamos muito animadas, isso porque era o cover”, disse aos risos ao lembrar.