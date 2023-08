RBD: Dulce Maria volta a ser ruiva e fãs vão à loucura com novo visual; veja

Se preparando para a turnê mundial do RBD, que falta menos de um mês para o início, a cantora Dulce Maria decidiu mudar o visual para rodar o mundo novamente. Ela, que interpretava Roberta Pardo na novela mexicana Rebelde, voltou a ter os cabelos da personagem.

Foi a partir da drama que o grupo musical surgiu.

VEJA MAIS

Dulce apareceu ruiva novamente e mostrou a mudança ao compartilhar um vídeo no seu perfil no Instagram. "Não se pode voltar no tempo, mas podemos REVIVÊ-LO", escreveu a cantora na legenda da publicação.

Os internautas foram a loucura com a novidade e colocaram o nome de Dulce entre os assuntos do momento no Twitter.