'Lia', primeira filha de Maite Perroni, nasce três meses antes de iniciar a turnê do RBD

A cantora e atriz Maite Perroni compartilhou ontem, 16, em seu Instagram oficial uma publicação sobre o nascimento de sua primeira filha, "Lia", fruto de seu casamento com o produtor Andrés Tovar. Os fãs e os colegas de trabalho da banda RBD comentaram a publicação. Dulce Maria comentou: "Bebita hermosa bienvenida!! y también a la nueva mamá hermosa los queremoooos!!", ou emportuguês que seria: "Seja bem-vinda, bebê linda! E também a nova linda mamãe que amamos", disse.

Anahi comentou na publicação: "Bebecita hermosa bienvenida! Te amamos!!!!!" ou seja "Bebezinha linda seja bem-vinda. Te amamos!", afirmou. Já Cristian Chaves escreveu: "Wouwwww la sobriiiii", que seria emportuguês "Uau, a sobrinha" e digitou vários corações.

A foto mostra as mãos do papai e mamãe de primeira viagem envolvendo a mãozinha de Lia, com a legenda em espanhol: "Bienvenidas las desveladas, los pañales… junto a nuestro amor incondicional! Eres nuestra más grande bendición. Te amamos LÍA!", que traduzindo ao português seria: “Bem-vindas, noites mal dormidas, as fraldas…Junto com nosso amor incondicional! Você é a nossa maior benção. Amamos você, LIA!”, escreveu Maite.

A notícia é celebrada também pelos fãs, que aguardam o retorno de Maite Perroni aos palcos junto com os integrantes da banda RBD. O nascimento de Lia acontece 111 dias antes do retorno do grupo aos palcos.

"Soy Rebelde Tour" marca o reencontro dos integrantes Anahí, Christian Chávez, Christopher Uckermann, Dulce María e Maite Perroni, após o último show em 2008. A turnê que ocorre 15 anos depois começa no dia 6 de setembro em Chicago e em novembro, no dia 9, chegará ao Brasil com o primeiro show no Rio de Janeiro e posteriormente em São Paulo.