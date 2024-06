Maíra Oliveira ganha prêmio de ‘Melhor Roteiro de obra Infantil’ com ‘A Magia de Aruna’

A roteirista Maíra Oliveira recebeu o prêmio “Melhor Roteiro de Obra infantil/infanto-juvenil” com a série A Magia de Aruna, da Disney+, pela Associação Brasileira de Autores e Roteiristas (ABRA), durante a programação do Rio2C 2024, na última terça-feira (04/06). Ela foi a primeira mulher negra a assinar uma criação com a Disney no país. O seriado estreou na plataforma de streaming em novembro de 2023.

Oliveira compartilhou a conquista em uma publicação no Instagram: “Eu não poderia estar ao lado de time melhor. Nossa série ganhou!!! Mas ganhamos todos, respeito e carinho por termos construído uma história tão relevante, divertida e potente”.

Maíra também foi roteirista da série de ficção científica "Mila no Multiverso" de Cassio Koshikumo e Janaina Tokitaka, produzida pela Boutique.

Sobre a série

Um mundo que atravessa uma crise solar. Nele, um Rio de Janeiro cinzento é o lugar onde mora a jovem Mima. Ela é uma adolescente que faz o possível para esconder seu estranho poder de hiper empatia enquanto a magia parece cada vez mais distante. Porém, ao participar de uma importante competição, Mima acaba enfrentando um desafio que a faz perder o controle desse misterioso dom. Ao se afastar de seus companheiros, a jovem revela um feitiço realizado há 300 anos. E com isso, ela acordará três Bruxas Guardiãs.

Criado por Maíra Oliveira, com Giovanna Ewbank, Cleo, Erika Januza, Suzana Pires e Jamilly Mariano. Direção de Duda Vaisman e Rodrigo Van der Put.