Roteirista Maíra Oliveira indica séries e filme assustadores para assistir no Halloween

O mês de outubro traz consigo um dos momentos mais aguardados do ano para os amantes de terror e fantasia: o Halloween, ou conhecido popularmente no Brasil como o Dia das Bruxas, celebrado no dia 31. E, para deixar essa celebração ainda mais empolgante, a escritora, dramaturga e roteirista Maíra Oliveira, anunciou que está prestes a lançar a série “Magia de Aruna” no Disney+. O enredo promete chamar atenção do público com uma história mágica, cheia de suspense e significados. A previsão é que o produto chegue ao serviço de streaming em novembro deste ano.

A mais recente criação de Maíra mergulha no mundo da magia, bruxaria e poder feminino. Segundo a roteirista, a história gira em torno da personagem Mima, uma jovem com um dom de hiper empatia, que cresceu acreditando que a magia era algo ruim, até que seu destino a leva despertar três bruxas centenárias. Com elas, a protagonista aprenderá dominar seu poder e tender que ser diferente é uma fonte potência.

“O público pode esperar uma história cheia de bonitos laços de amizade e respeito, aventura e é claro magia”, adiantou a roteirista.

Maíra revelou que a inspiração para a série veio dos universos mágicos de filmes e séries, especialmente em histórias de bruxinhas, que simbolizam o despertar da magia e o amadurecimento como mulher. A série também busca abordar questões sociais, como preconceitos de gênero, classe e raça, que impactam a vida de muitas meninas, especialmente as negras.

"Poder falar disso através dessa metáfora, de uma forma lúdica, é ampliar o debate sobre o impacto das opressões sociais em uma parcela enorme da população, que se verá ali representada pelas nossas bruxinhas", diz a escritora.

E para entrar no clima de terror, Maíra Oliveira foi convidada pelo Grupo Liberal a indicar três produtos de streaming, entre séries e filmes, que os internautas possam marotonar na data. O primeiro a ser indicado pela dramaturga é o seriado “Servant”.

“Tem uma trama que brinca com nosos lado detetive e desafia nossas crenças sobre papéis sociais de homens/mulheres. E a história nos conduz de modo muito sutil até que ao fim o que para nós era teoria em um episódio é completamente invalidado no seguinte”, disse Maíra.

A segunda indicação da roteirista é “Lovecraft Country”. Segundo ela, a série consegue misturar drama com ficção cientifica e de fantasia.

“O seriado tem um conceito que argumenta que, para cidadãos negros, a América não é um problema a ser resolvido, mas um monstro a ser superado”, complementou Oliveira.

Por último, Maíra indica o filme “O bebe de Rosemary”. “É um terror psicológico que denuncia dramas vivenciados até hoje pelas mulheres, criando uma relação ambígua com os personagens, onde acompanhamos um diálogo direito sobre satanismo e controle sobre a mulher”, finalizou.