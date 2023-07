Mães influencers dão dicas de locais em Belém para passear com as crianças sem gastar demais

Quem tem filhos ou crianças em casa pode ficar em dúvida sobre como e onde levá-los nas férias para se divertirem sem gastar demais. As influenciadoras paraenses Natascha Damasceno de Couto e Raissa Teixeira, donas do perfil @wishlist.delas, que dão dicas para programações em família, mostram que é possível pensar em alternativas que façam a alegria dos pequenos e também do bolso.

A “coMÃEnidade”, que as duas amigas criaram na internet, possui mais de 11 mil seguidores. No perfil, Natascha e Raissa dividem o dia-a-dia da maternidade com um toque de humor, mas também dão dicas de passeios, brincadeiras lúdicas, receitas fáceis para fazer com as crianças e afins. Com a chegada das férias escolares, elas também notaram o aumento da demanda dos seguidores de programações divertidas e de baixo custo.

“Ficar com as crianças nas férias é sempre muito trabalhoso porque a gente tenta criar uma rotina para eles para que não sintam tanta diferença, que consigam curtir, criar memórias e experiências, ter aquele momento prazeroso de férias e diversão”, disse Natasha.

Para os leitores do Grupo Liberal, ela e Raissa decidiram dar três dicas de locais e passeios, que podem ser feitos pela Região Metropolitana de Belém, com os pequenos. O primeiro, é dedicado àqueles que querem brincar de forma livre com os filhos ou sobrinhos. “A Brinquedoteca do Centur é completa e tem várias programações infantis”, complementou Natascha.

Já para as famílias que curtem passeios em contato com a natureza, a dupla indica o Centro Amazônico de Herpetologia, localizado em Benevides. “No Serpentário de Benfica, eles podem conhecer as cobras, tartarugas e jacarés e até interagir com eles e outras muitas espécies. É uma aventura para lá de radical”, afirmou a influencer.

Por último, elas indicam o Mangal das Garças, localizado às margens do Rio Guamá. Lá, as influenciadoras apontam que as crianças poderão se divertir tendo maior contato, por exemplo com as borboletas e outros animais menos “comuns”, como as garças.

“Já pensou em vivenciar o nascer ou soltura das borboletas, curtir a hora do ‘rango’ das garças e fazer programação cultural ao ar livre? Tudo isso é possível em um lugar só, além de ser um passeio barato, acessível e lindo, que rende ótimas memórias”, declarou Natascha.

Mas se ainda assim a família decidir por ficar em casa, a diversão pode ser garantida, segundo a influencer. Isso porque Natascha elencou que podem ser feitas brincadeiras com balão d’água, pinturas, noite de semana e mini experiências, com testes de ciências. “Também vale mandar para a casa dos avós”, complementou aos risos.