Mamães influencers de Belém fazem sucesso na internet ao mostrar maternidade com ‘amor e humor’

É cada vez mais comum encontrar perfis sobre maternidade no Instagram. Lá, muitas mães abordam suas vivências diárias e usam do bom humor para falar sobre os desafios cotidianos de ser uma mulher que precisa se virar em 30 para lidar com filhos, família e trabalho.

O que se encaixa no caso das paraenses Natascha Damasceno de Couto, de 36 anos, e Raissa Teixeira, de 37, que há dois anos são donas do perfil @wishlist.delas , um espaço de dicas para programações em família, mas que também abre um canal de diálogo com outras mães sobre a importância de desromantizar a maternidade com “amor e humor”.

Neste domingo (14), onde comemora-se mais um Dia das Mães, elas mostram como as redes sociais podem servir de grande espaço de acolhimento e identificação para muitas mães, mostrando que estas não precisam ser “perfeitas” para serem as melhores, basta dar o afeto e apoio que cada criança precisa.

A “coMÃEnidade” na internet é formada por mais de 11 mil seguidores, e surgiu despretensiosamente, quando a dupla queria criar um página apenas para divulgar locais para tomar café com os filhos. A lista nunca saiu, mas hoje, Natascha e Raissa são influenciadores digitais e tem como maior responsabilidade mostrar que a maternidade tem sim, muitos altos e baixos, mas a maior recompensa é colecionar boas lembranças ao lado dos filhos, e isso está registrado nas publicações delas.

Raissa contou que de forma muito natural elas passaram a compartilhar cada uma um pouco da rotina de mãe de dois filhos cada. Com o tempo, os seguidores foram aumentando, e junto delas a capacidade da dupla de mostrar a maternidade nua e crua, mas sempre garantindo boas risadas.

“Não dá para a gente fugir porque, enfim, é isso que a gente vive, é isso que a gente tinha para mostrar, uma maternidade mais leve, mas sempre evitamos de dizer o que é ‘certo’ ou ‘errado’, porque acreditamos que cada mãe sempre está fazendo o seu melhor”, disse ela sobre não gostar de culpabilizar genitoras quanto às formas de agir com os próprios filhos.

Por criarem um ambiente amigável virtualmente, Raissa afirmou que é muito comum receber mensagens carinhosas de outras mães. Quando se vê em apuros, precisando de uma dica de como melhorar a alimentação da criança, por exemplo, são as próprias seguidores que a ajudam dando dicas de médicos.

O carinho mútuo também é sentido por Natascha. Da grande comunidade que criaram, ela tem apenas elogios ao relacionamento que conseguiram criar com o público.

“Temos muitas trocas, vivências, sempre compartilhamos o que a gente costuma fazer, e elas o que fazem. Isso fez surgir uma agenda cultural kids e foi gerando, inclusive, uma demanda para os locais, porque passamos a repercutir a necessidade. O que começou pequeno, agora, está crescendo”, afirmou Natascha.

As amigas também dizem que elas tem o propósito de mostrar a vida da “maternidade real”, sem filtros ou romantizações. Raissa e Natascha dizem não se importarem de aparecerem na câmera sem maquiagem ou com o cabelo bagunçado.

“A gente vai do jeito que dá, com roupa amarrotada, a gente que mostrar as mães reais, que conseguem dar conta de tudo do jeito que dá”, disse Raissa.

Pitacos sobre a criação dos filhos

Para as mães de primeira viagem nada é mais comum do que precisar lidar com palpites negativos vindo de familiares. E quando se explana a criação quase de forma diária nas redes sociais, como as mães influencers costumam fazer, por querer dividir seu dia-a-dia, a carga de comentários aumenta.

Natascha contou que já precisou lidar com isso quando passou também a compartilhar a rotina com os dois filhos. Mas, sempre soube lidar muito bem com os palpites e diz não se incomodar mais.

“A gente sabe que se estamos nos expondo, precisamos estar abertas a feedbacks que seja o que a gente não quer ouvir. Quando nasce uma mãe, nasce um palpite, porque é normal”, garantiu.

Como a maioria do público que segue Natascha e Raissa são mães, e também entendem que pitacos não são bem-vindos em certos momentos, os comentários são bem menores, como pontua Natascha.

Mas um dos maiores desafios enfrentados pelas influenciadoras é não expor tantos os filhos nas redes sociais. Raissa disse que costuma ter muito cuidado, principalmente para não filmar a criança “de cuequinha”, evitando exposição do corpo dos filhos de forma desnecessária.

Outro impasse que a dupla vivencia é não desrespeitar o limite dos filhos. “O meu filho mais novo gosta muito de aparecer, mas o mais velho é tímido, então, não vou pegar ele e fazer o que quero com ele”, complementou Natascha.

Criando memórias com os filhos que serão eternizadas

Para Natascha e Raissa, a parte mais divertida de gravar com as crianças é conseguir registrar memórias que ficarão para sempre na internet, como por exemplo, a primeira vez que cada um aprendeu a andar, a contar os números. E elas dizem que os filhos lidam super bem ao compartilharem a rotina nas redes sociais.

“Eles reagem super bem e gostam bastante, porque conhecem locais legais onde produzimos conteúdos. O Bernardo adora os 'recebidos’ quando é de marca famosa, ele diz que é mini influencer”, finaliza Raissa.