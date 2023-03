Mãe de gêmeas fantasia filhas de Scheila Carvalho e Carla Perez em 'mesversário' e viraliza na web

As irmãs gêmeas Manu e Malu viralizaram na internet, na última quinta-feira (23), ao serem fantasiadas pela própria mãe como as ex-dançarinas do É O Tchan, Scheila Carvalho e Carla Perez, para a comemoração do quarto mêsversário das filhas.

No Instagram, a mãe das gêmeas, Júlia Farath, compartilhou o resultado das filhas fantasiadas pelas roupas usadas na década de 90, quando Sheila e Carla fizeram sucesso no país. O resultado publicado no perfil explicou o coração das artistas.

As meninas ficaram ainda mais fofas ao usarem perucas para se parecerem ainda mais com as ex-dançarinas. O mêsversário também teve um bolo temático com a miniatura de Sheila e Carla.

"Desculpa @sheilamello @carlaperez @scheilacarvalhooficial mas essas são as mais gatas do É o Tchan! 4 meses das geminhas mais amadas do mundooooo", escreveu a mãe das meninas na publicação.

A publicação foi notada por Scheilla Carvalho e Carla Perez que publicaram nos Stories.