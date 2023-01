Casal escolha vaso sanitário para fazer chá revelação do sexo de bebê e viraliza

Um casal decidiu inovar no chá revelação e realizar a “descoberta” do sexo do bebê ao dar descarga em um vaso sanitário. O vídeo, que viralizou no Tik Tok, foi publicado no último sábado (28) e já possui mais de 1,6 bilhão de visualizações.

Em entrevista ao portal BHAZ, o pai do bebê, José Teixeira, natural de Santo Amaro das Brotas (SE), contou que“O normal é fazer as bombinhas, chutar bola, soltar fumacinha, né? Mas eu e minha esposa Ana Marcela queríamos algo diferente, para não imitar os outros. Encontrei a ideia no Instagram e ela amou. Nossa família também”, afirmou ao site.Na gravação, o futuro papai e mamãe aparecem dando descarga no vaso sanitário e a cor fica azul, sinalizando que o novo membro da família é um menino.

Para realizar a revelação de Rhavy Dominick, que nascerá apenas no início do mês de julho deste ano, José precisou abrir a descarga e colocar um corante comestível. Foi preciso mais de uma tentativa para o processo dar certo.



“Abri a descarga, coloquei o corante comestível e testei para ver se a água ficará azul, mas não ficou de primeira. Precisei ir ao mercadinho e comprei outro corante, aí deu certo depois”, explicou o pai.