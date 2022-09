Autores de chá revelação que poluiu cachoeira com tinta azul serão autuados

Após conclusão da análise do material usado para tingir a água de uma cachoeira em Tangaré da Serra (MT) de azul por conta de um chá revelação, a Secretaria de Meio Ambiente do Estado informou que, apesar do produto usado não ter alterado a qualidade da água e nem provocado a morte de espécies da fauna local, o casal que idealizou a surpresa cometeu infração ambiental e será autuado. As informações são do portal Metrópoles.

A decisão se baseia no decreto federal nº 6.514/2008, que define como passível de infração ambiental ‘lançar resíduos sólidos, líquidos ou gasosos ou detritos, óleos ou substâncias oleosas em desacordo com as exigências estabelecidas em leis ou atos normativos'.

O vídeo que gerou polêmica nacional e resultou na autuação circulou nas redes sociais na última segunda-feira (26), mas foi gravado no domingo (25), em uma propriedade particular em Tangará da Serra. Chamado a comparecer na sede da Secretaria para receber a autuação, o responsável pelo local argumentou que não tinha conhecimento de que seria lançado um produto na água da cachoeira quando cedeu a propriedade para um evento.

“As multas e demais penalidades serão definidas e aplicadas após laudo técnico elaborado pelo órgão ambiental competente, identificando a dimensão do dano decorrente da infração e em conformidade com a gradação do impacto."