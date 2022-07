Mulher morre ao escorregar de cachoeira e bater a cabeça em pedras

No último domingo (10), uma mulher, identificada pela Polícia Civil como Elisângela Ribeiro, morreu durante um passeio a uma cachoeira localizada no município de Brejo da Madre de Deus, em Pernambuco. De acordo com testemunhas que estavam no local do acidente, a jovem tentava fazer uma selfie quando escorregou e caiu da cachoeira, batendo a cabeça nas pedras que estavam em redor.

A moça de 30 anos costumava frequentar o sítio e estava na companhia de familiares e amigos. Algumas pessoas que estavam próximas tentaram socorrê-la, mas não foi possível, pois Elisângela morreu logo após a queda. O sítio onde a cachoeira está localizada foi isolado pela Polícia Civil e pelo Instituto de Criminalística (IC) para investigação. O corpo da jovem foi encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML) de Caruaru, em Pernambuco.

(*Estagiária Juliana Maia, sob supervisão do editor executivo de OLiberal.com, Vanessa Pinheiro)