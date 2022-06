Turista morre em cachoeira da Serra das Andorinhas, em São Geraldo do Araguaia

Um estudante de intercâmbio morreu durante um passeio no feriado de Corpus Christi (16) ao Parque Estadual Serra dos Martírios, conhecido como Serra das Andorinhas.

De acordo com informações de banhistas que estavam presentes no momento do ocorrido, o corpo foi encontrado submerso e resgatado pelos próprios colegas de passeio. Identificada como John Peter Saint Fleur, a vítima era haitiano e aluno de mestrado da Universidade Federal do Sul e Sudeste do Pará (Unifesspa) desde 2021. O corpo foi levado para o Instituto Médico Legal de Marabá.

A Serra das Andorinhas fica na Rodovia BR-153, em território do município de São Geraldo do Araguaia, a 158 quilômetros de Marabá. O local costuma ser um destino muito popular para banhistas, inclusive de municípios vizinhos. Pelas redes sociais, a administração do local divulgou nota lamentando a morte de John Peter e informando a suspensão do funcionamento nesta sexta-feira (17).

A Unifesspa também se manifestou por meio de nota afirmando que se solidariza com amigos e parentes e que já mantém contato com familiares do aluno, prestando todo o apoio possível.