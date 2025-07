Portal, Círio e COP 30: Ministério do Turismo anuncia R$ 8,6 mi para Belém e R$ 73,1 mi para o Pará

O Ministro do Turismo, Celso Sabino, anunciou nesta quinta-feira (10/07) R$ 73,1 milhões de investimentos destinados a fortalecer o setor turístico no estado do Pará, incluindo R$ R$ 8,6 milhões para Belém, com foco na preparação da capital Belém para a 30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (COP 30), que ocorrerá em novembro. Durante o evento "Turismo em Ação – Edição Pará", realizado no auditório da Superintendência do Desenvolvimento da Amazônia (Sudam), foram divulgadas ações estratégicas que envolvem melhorias em infraestrutura, sinalização turística e apoio a grandes eventos culturais.

(Foto: Carmem Helena)

Investimentos em Belém

A capital paraense receberá um total de R$ 8.697.000,00 em diversas iniciativas. A primeira grande ação anunciada foi a sinalização turística de Belém, com recursos de R$ 4,7 milhões para a instalação de 670 placas informativas, facilitando a circulação e o acesso dos turistas.

Além disso, foram autorizados investimentos em quatro grandes eventos culturais:

Amazônia Legal Música & Arte + Festival Se Rasgum 20 Anos (ALMA), com R$ 250.000,00 ;

; Memória de Nazaré – Círio de Nazaré, com R$ 2.000.000,00 , destinado ao apoio do evento religioso mais importante da cidade, que atrai milhões de fiéis todos os anos;

, destinado ao apoio do evento religioso mais importante da cidade, que atrai milhões de fiéis todos os anos; Espetáculo “Amazônia, Preservação da Esperança”, com R$ 100.000,00 , que visa promover a conscientização ambiental por meio de arte;

, que visa promover a conscientização ambiental por meio de arte; 13º Prêmio Braztoa de Sustentabilidade, com R$ 100.000,00, incentivando práticas sustentáveis no turismo.

Em complemento, o contrato de R$ 1,5 milhão também foi assinado para a readequação urbanística do Portal da Amazônia, com a implantação de um monumento em alusão à realização da COP 30, um legado que ficará para a cidade e que será inaugurado durante o evento internacional.

Ministro do Turismo, Celso Sabino, durante evento nesta quinta (10) em Belém. (Foto: Carmem Helena)

Expansão no Pará

O estado do Pará também foi contemplado com investimentos em eventos que fortalecem a promoção turística e a valorização cultural, totalizando R$ 17,7 milhões. O maior valor, R$ 73,1 milhões, será destinado a obras de melhoria nas condições de infraestrutura turística, que incluem pavimentação, construção de mirantes e a revitalização de áreas turísticas em diversas cidades.

Entre os destaques está a pavimentação da orla de Itupiranga e a construção de um mirante em Redenção, com investimentos de R$ 5 milhões e R$ 5,9 milhões, respectivamente.

Outros municípios do interior do Pará, como Bagre, Bannach, Breu Branco, e Goianésia do Pará, também serão beneficiados por investimentos em infraestrutura e apoio a eventos culturais e agropecuários, que atraem turistas e movimentam as economias locais.

Sinalização turística e tecnologia

Ao Grupo Liberal, o secretário de Turismo do Pará, Eduardo Costa, enfatizou a importância da sinalização turística.

"A sinalização não é apenas necessária, é fundamental. Queremos que os turistas tenham uma experiência única e saibam como chegar aos pontos turísticos e culturais do estado", afirmou Costa.

A iniciativa inclui a instalação de placas em Belém e nos municípios da região metropolitana, além do desenvolvimento da plataforma digital “Visit Pará”, que fornecerá informações e orientações sobre os locais turísticos do estado.

Eduardo Costa. (Foto: Carmem Helena)

Legado da COP 30

Segundo a secretária de Cultura e Turismo de Belém, Cilene Sabino, a revitalização do Portal da Amazônia e a implantação do monumento para a COP são parte de um esforço maior para deixar um legado duradouro na cidade. Ela destacou que a cidade se prepara para receber turistas, não só para a COP 30, mas também para eventos religiosos, como o Círio de Nazaré, e culturais, como o Festival do Brega e o Festival Se Rasgum.

Cilene Sabino. (Foto: Carmem Helena)

"Os recursos já foram empenhados, e a expectativa é que as obras, como o monumento, sejam entregues ainda durante a COP 30. Queremos garantir que os turistas que chegarem para o evento internacional também possam vivenciar a cultura local e levar uma experiência positiva", completou Cilene.