Alunos da Unifesspa apresentam exposição "Estive na Amazônia e lembrei de você"

Com peças de diversas vertentes artísticas, "Estive na Amazônia e lembrei de você" estreou na última terça-feira (14) a sala de exposições externas do Museu Municipal Francisco Coelho, no núcleo Marabá Pioneira. A mostra reúne criações de mais de 20 artistas locais e os curadores são alunos do curso de Licenciatura em Artes Visuais, da Universidade Federal do Sul e Sudeste do Pará (Unifesspa).

A exposição nasceu da disciplina Curadoria e Crítica de Arte, ministrada pelos professores Armando Queiroz e Gil Vieira, e combina obras de jovens artistas com nomes já consagrados na região. "A nossa proposta é que os alunos tivessem uma parte teórica, mas que, em seguida, pudessem compreender na prática a importância dessas duas atividades", conta o professor Armando. Para ele, a abertura da exposição é culminância de meses de pesquisas e debates em sala de aula, que tiveram o objetivo de criar uma relação das peças às questões socioambientais que permeiam a região. "Coube aos alunos pesquisar quais artistas já tratavam desses temas nas suas obras e depois fazer com que elas dialogassem entre si, o que resultou nesse espaço", afirma o professor. "Eu avalio de uma maneira muito positiva o resultado da exposição, porque a questão ambiental é premente para nós que vivemos na Amazônia. Esse é um tema que atravessa o nosso cotidiano e a receptividade dos alunos a essa proposta foi muito boa", concluiu o docente.

Uma das concluintes do curso é Daniele Gustavo, que contribuiu com a exposição de duas maneiras: foi curadora e artista, com três peças expostas. "É um trabalho difícil e, ao mesmo tempo, muito gratificante. Durante o curso, a gente se acostumou a visitar outros museus e galerias, mas ter a oportunidade de pensar e montar uma exposição é muito prazeroso", avalia a jovem artista. Para a escolha das suas obras, Daniele buscou refletir sobre os impactos ambientais provocados pelos nossos hábitos alimentares. "Nós temos uma bioma riquíssimo em variedade de plantas e vegetais comestíveis, mas a imensa maioria da população acaba se alimentando basicamente de arroz, soja, trigo e seus derivados, o que acaba por incentivar uma forma de agricultura que é predatória", explica a artista.

Frequentador assíduo do Museu Francisco Coelho, o funcionário público Geraldo Gonçalves foi um dos primeiros a visitar a exposição e gostou bastante do que viu. "Para mim, é um prazer porque eu até conheço o trabalho de aluns dessas artistas, mas tem outros que estou conhecendo hoje". Segundo o visitante, embora estejam em uma exposição externa, os trabalhos conversam com a atmosfera que o Museu Francisco Coelho se propõe a criar. "Os outros ambientes do museu já carregam um apelo muito forte ao regionalismo, dialogam de uma maneira muito íntima com o contexto local. E essa exposição vem reforçar isso, com peças carregadas de regionalismos", analisa.

Serviço:

Exposição "Estive na Amazônia e lembrei de você"

Local: Museu Municipal Francisco Coelho (Av. getúlio Vargas, Marabá Pioneira)

Funcionamento: de terça a sexta-feira, das 9h às 17h, e aos finais de semana, das 9h às 13h. Visitação gratuita