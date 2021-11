VÍDEO: Turista é mordido por crocodilo ao se aproximar do animal para fazer fazer 'selfie'

Um turista foi atacado por um crocodilo verdade, após se aproximar do animal para uma "selfie", achando que tratava-se de uma escultura em tamanho real do bicho, em um parque temático, na última quarta-feira (10), em Cagayan de Oro, nas Filipinas. As informações são do Jornal Extra.

No vídeo que circula nas redes sociais, é possível ver o homem dentro de uma piscina, que seria habitat do réptil. Ele aparece gritando por socorro e consegue sozinho se livrar do animal. A vítima ficou ferida após ter o braço esquerdo cravado por um dente de sete centímetros do crocodilo.

O filipino também sofreu fraturas e machucou a mão esquerda e a coxa direita. De acordo com a direção do parque aquático, o turista foi atendido por uma equipe de paramédicos e teve um lençol enrolado no braço direito para estancar o sangramento.

A família da vítima afirmou que o homem precisou passar por várias cirurgias. Eles também alegaram que o parque não alertou que o crocodilo era de verdade. A direção do parque aceitou pagar os custos médicos, mas negou negligência quanto ao acidente.