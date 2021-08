VÍDEO: Funcionária de zoológico quase tem a mão arrancada por crocodilo ao limpar jaula do animal

Nesta semana, uma cena assustadora movimentou o zoológico Scales and Tails, de Utah, nos Estados Unidos. Uma das funcionárias do zoo teve a mão mordida por um crocodilo enquanto trabalhava na jaula do réptil. As informações são da Isto É.

No vídeo que circulou nas redes sociais é possível ver o animal abocanhando a mão da tratadora e puxando o braço. Donnie Wiseman, um visitante do zoológico que observava a cena, não pensou duas vezes e entrou no reptário, partindo para cima do corocodilo. Ele também recebe ajuda de outro turista, Todd Christopher.

Por sorte, a funcionária conseguiu soltar a mão da boca do crocodilo e recebeu os primeiros socorros de uma amiga de Donnie Wiseman, com formação em enfermagem. A direção do zoológico emitiu um comunicado esclarecendo que a funcionária “está bem e em processo de recuperação”.