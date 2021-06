Crocodilo tenta pegar cachorrinho, mas acaba abocanhando mulher

Uma mulher, de 43 anos, que estava passeando com o cachorro nas proximidades de um lago, na região de Pinellas Coutry, no estado da Flórida (EUA), foi atacada por um crocodilo de mais de dois metros. Segundo uma testemunha, o animal inicialmente tentou pegar o cãozinho. O caso aconteceu na terça-feira, 8. Um caçador conseguiu localizar e apreender o crocodilo.

Funcionários da Comissão de Conservação de Peixes e Vida Selvagem da Flórida (FWC) disseram ter recebido um relatório na terça à tarde sobre uma mulher de 43 anos sendo mordida por um crocodilo enquanto passeava com o cachorro na coleira perto de um pequeno lago em Palm Harbor.

Ferimentos

A mulher foi levada ao hospital com ferimentos graves na perna direita. Um caçador de crocodilos contratado pela Comissão foi enviado ao local. Ele conseguiu localizar e apreender o crocodilo.

Gene Vance vive na área há cerca de cinco anos e testemunhou o ataque.

"Eu estava passeando com meu cachorro e de repente olhei para trás e vi uma senhora meio que caindo no lago e, aparentemente, ela estava passeando com o cachorro perto da beira do lago", disse ele. "Parecia que o crocodilo tentou pegar o cachorro, mas ela agarrou o cachorro muito rápido, mas acabou escorregando e o jacaré acertou a perna logo abaixo do joelho... Após a mordida, o bicho voltou para a água."

A FWC diz que ferimentos graves causados ​​por crocodilos são raros na Flórida.