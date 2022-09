Casal é criticado após tingir cachoeira de azul durante chá revelação; veja

Um casal foi duramente criticado na web após tingir de azul as águas de uma cachoeira para revelar o sexo do bebê durante um chá revelação. O que era para ser um momento emocionante acabou pegando mal após o vídeo ser divulgado nas redes sociais, o que resultou em comentário de centenas de internautas reprovaram a maneira inusitada com que os futuros papais decidiram descobrir o gênero da criança. A programação foi realizada às margens da cachoeira do rio Queima-Pé, em Tangará da Serra, interior do Mato Grosso.

VEJA MAIS

Após o vídeo da revelação ser publicado no Instagram, o casal foi acusado por muitas pessoas de cometer crime ambiental. A repercussão negativa das imagens também fez com que a gravação fosse apagada da rede social. No entanto, ela já havia sido repostada em outros perfis.

Não se sabe qual foi o produto químico usado, nem se houve consequências da pigmentação no rio. Confira as imagens do chá revelação:

(Estagiária Maiza Santos, sob supervisão da editora web de OLiberal.com, Ana Carolina Matos)