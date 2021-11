Onça-parda é abatida e exposta por caçadores em vídeo no Ceará

Imagens que circularam nas redes sociais esta semana denunciaram mais um caso de crime ambiental que teve como alvo uma onça, animal que ainda figura entre as espécies ameaçadas de extinção no Brasil. O caso aconteceu em Tarrafas, no interior do Ceará, onde um grupo de caçadores perseguiu e matou uma onça-parda. Depois de abatê-la, eles ainda posaram para fotos ao lado do animal. As informações foram apuradas pelo portal Metrópoles.

As imagens mostram vários homens exibindo a onça-parda, que apresenta manchas de sangue e vários ferimentos decorrentes da perseguição dos caçadores ao animal, mesmo depois de atingido por pedras e outros objetos.

Em dado momento, um dos homens segura o animal pelo pescoço e o exibe para a câmera. A caça e captura do espécime ocorreu na última quarta-feira (3). A Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) do Ceará informou que um suspeito de atirar contra o animal foi identificado e será indiciado por crime ambiental. O inquérito foi concluído nesta quinta-feira (4).