VÍDEO: Jovem vai parar em hospital após ter lesão no olho causada por 'mosca de banheiro'

Uma mosca-de-banheiro causou um problema de saúde ocular enorme para a criadora de conteúdo Larissa Santos. O inseto entrou no olho da jovem e causou um inchaço intenso na parte interna do órgão, fazendo com que ela fosse ao hospital.

O caso viralizou em uma rede social e, em vídeo, ela conta que estava gravando um stories enquanto entrava no banheiro e nesse momento, o inseto voou em direção ao olho dela e que sentiu um ardor.

Ela fez uma compressa de gelo para aliviar a coceira e entrou em contato com o noivo, que a acompanhou até uma unidade de saúde. Após avaliação médica, o diagnóstico foi o de: quemose ocular.

VEJA MAIS

Para o tratamento, Larissa teve que passar uma pomada antibiótica e colírio para serem aplicados diretamente no globo ocular. Com um dia de uso, ela relatou que começou a ver o resultado e melhorando, mas o trauma com o inseto ficou

Larissa filmou como o globo ocular ficou no momento. É possível ver bastante vermelhidão e inchaço no olho. O post apresenta mais de 11 milhões de visualizações no Tik Tok. De acordo com ela, o post é uma forma de conscientizar outras pessoas sobre o perigo do inseto presente no banheiro. Assista a seguir:

Veja o vídeo:

[twitter=

O que é quemose ocular?

A quemose ocular é um inchaço (edema) da conjuntiva, a membrana fina e transparente que recobre a parte branca do olho (esclera) e o interior das pálpebras. Quando há quemose, essa membrana se torna inchada, gelatinosa e pode até parecer que está "transbordando" para fora dos olhos.

Causas mais comuns:

Alergias oculares (como conjuntivite alérgica)

Infecções (conjuntivites virais ou bacterianas)

Trauma ocular

Cirurgias oculares recentes

Inflamações graves

Problemas sistêmicos, como insuficiência venosa ou doenças renais (mais raros)

Tratamento:

Colírios antialérgicos ou anti-inflamatórios

Compressas frias

Lubrificantes oculares

Tratamento da causa subjacente (infecção, alergia, trauma, etc.)

É necessário ir ao oftalmologista imediatamente se estiver com suspeita da doença.

(*Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web de OLiberal.com.)