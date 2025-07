Após colidir com pé de manga, Fusca parte ao meio e mata pai e filho

Um trágico acidente de trânsito resultou na morte de pai e filho na manhã desta sexta-feira (11), na PR-160, em Leópolis, região de Londrina, no norte do Paraná. As vítimas foram identificadas como Aparecido Donizete da Silva, de 63 anos, e Jeferson Anderson da Silva, de 31, ambos moradores do município de Sertaneja.

Segundo informações da RICtv, os dois estavam viajando em um Volkswagen Fusca no trajeto entre Sertaneja e Cornélio Procópio quando, durante uma curva, o motorista perdeu o controle do veículo. O carro saiu da pista e colidiu violentamente contra um pé de manga na beira da estrada.

Com o impacto da colisão, o Fusca se partiu ao meio e as vítimas foram arremessadas para fora do veículo. Um dos corpos foi encontrado a 29 metros de distância do local da batida. Quando o socorro chegou, ambos já estavam sem vida.

As circunstâncias do acidente continuam sendo apuradas pelas autoridades. O trecho onde ocorreu a tragédia é conhecido por curvas perigosas e sinalização limitada.