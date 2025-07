Carro fica destruído após pegar fogo durante noite chuvosa em Belém

Um carro foi completamente destruído após pegar fogo na travessa Curuzú, esquina com a avenida Almirante Barroso, no bairro do Marco, em Belém. O incidente ocorreu na noite desta quinta-feira (10), durante a chuva que atingiu a cidade. Não há informações sobre feridos.

Ainda não há detalhes sobre o que deu início às chamas. Vídeos que circulam nas redes sociais mostram o veículo em chamas por volta de 19h30. O carro está com as portas abertas enquanto o fogo e a fumaça tomam grandes proporções. Pessoas que passavam pelo local registraram a situação impressionadas. Ainda segundo os vídeos, uma viatura do Corpo de Bombeiros também esteve no local e realizou o combate às chamas. Às 20h, o fogo já havia sido controlado no local.

Uma viatura da Polícia Militar esteve no local para isolar a área e evitar a aproximação de outros veículos, devido a periculosidade da situação. Apesar do susto, o trânsito na área, no sentido saída de Belém, seguia normalmente.

A Redação Integrada de O Liberal solicitou mais informações sobre o caso para a Polícia Civil e Corpo de Bombeiros, e aguarda o retorno.