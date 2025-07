Carreta com estrutura da aparelhagem Crocodilo sai da pista no Maranhão após falha mecânica

Uma carreta que transportava os equipamentos da aparelhagem Crocodilo saiu da pista na manhã desta sexta-feira (11), no município de Turiaçu, no interior do Maranhão. O incidente ocorreu após uma falha mecânica, segundo informou a assessoria do grupo por meio das redes sociais.

A aparelhagem seguia rumo a Turiaçu para se apresentar em um evento promovido pela prefeitura. Apesar do susto, ninguém ficou ferido e o show está mantido para a noite desta sexta-feira.

De acordo com a nota oficial publicada nos stories do "Tudão Crocodilo", o motorista conseguiu identificar o problema a tempo e conduziu o caminhão com segurança até uma área de escape às margens da estrada, evitando um acidente de maiores proporções. O veículo parou em uma região de vegetação e apenas danos materiais foram registrados.

"Sobre o ocorrido hoje pela manhã em Turiaçu, no Maranhão, informamos que o veículo teve uma falha mecânica, mas o motorista, com maestria, soube conduzir o caminhão até uma área de escape, evitando assim um grande acidente. Informamos também que todos estão bem, e a apresentação da aparelhagem hoje à noite no município de Turiaçu segue confirmada!", diz a nota.