'Aparelhagem fluvial' viraliza na internet e chama atenção dos internautas; veja

Uma "aparelhagem fluvial" viralizou nas redes sociais, surpreendendo internautas com a inovação. As imagens mostram um barco de pequeno porte transportando um sistema de som de tamanho impressionante, colocando quem estava a bordo para escutar o famoso brega marcante.

Porem, embora as imagens tenham se espalhado rapidamente, acompanhadas de músicas paraenses, tudo não passa de uma edição. Os criadores do vídeo são, na verdade, da Indonésia, no sudeste asiático. Os responsáveis pela "aparelhagem fluvial" possuem um canal no YouTube (@elektronikofficial), atuando no setor de sistemas eletrônicos e sonoros.

Os internautas repercutiram as imagens comentando:

“O rolezinho mais fraco do norte”

“O Titanic afundou por muito menos”

“A festa mais fraca no Marajó”

“Mad Max se fosse no Pará”