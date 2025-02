Motociclista usa proteção inusitada no trânsito de Belém e viraliza na internet; veja

Um vídeo inusitado viralizou nas redes sociais, mostrando uma motociclista utilizando um guarda-sol improvisado enquanto trafegava pela Avenida Centenário, uma das mais movimentadas de Belém. As imagens mostram uma mulher pilotando uma moto Biz com uma estrutura coberta de plástico e tecido, projetada para proteger o piloto do sol e da chuva.

O vídeo rapidamente se espalhou, gerando diversos comentários entre os internautas:

"Corrida maluca"

"Mal vocês sabem que isso aí é para ela voar em horários de pico"

"Pensei que era na China, mas é meu Pará. Cada vez mais bagulho doido kkkk"

Dossel do Sol

Apesar de parecer uma invenção peculiar para os paraenses, estruturas semelhantes, conhecidas como "dossel do sol" (uma cobertura ornamental, geralmente de tecido ou madeira, sustentada por colunas), são vendidas em diversos marketplaces online, como Amazon, Shopee, AliExpress e Mercado Livre.

