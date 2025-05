Pará na Avenida Paulista: aparelhagem Crocodilo agita o público e faz história na Virada Cultural

A Aparelhagem Crocodilo se apresentou na Virada Cultural de 2025 em São Paulo, no último final de semana. Ocupando o Vale do Anhangabaú por 24 horas, a aparelhagem de Belém do Pará agitou a capital paulista. Com uma programação totalmente gratuita que aconteceu no último sábado e domingo (24 e 25), esta foi apenas a sua segunda apresentação fora do Norte do Brasil.

O "Croco", comandado pelo DJ Marlon Beats, animou mais de 120 mil pessoas que puderam acompanhar a estrutura de cerca de 22 metros. Uma verdadeira obra de arte que ditou o ritmo da Virada Cultural deste ano. O Pará toma conta de uma das cenas culturais mais visibilizadas do país com uma aparelhagem típica das culturas paraenses.

Antes da apresentação, O DJ comentou: "É uma conquista do Crocodilo e de toda a nossa cena. Vamos mostrar que as aparelhagens têm força, história e estrutura para circula". E foi exatamente assim que aconteceu. O "Rock Doido" foi transportado "Do Pará para o Brasil", como pode ser visto no vídeo publicado no perfil oficial da aparelhagem.

A Virada Cultural de São Paulo entrou para a história ao ser agitada por diversos ritmos musicais que fazem parte dos cotidianos de milhares de paraenses e nortistas do país. Tecnobrega, melody e as versões dos hits pops e músicas internacionais puderam ser apreciadas pelo público paulista pela primeira vez ao vivo.

Quais artistas se apresentaram na Virada Cultura de 2025 em São Paulo?

O Crocodilo convidou alguns artistas paraenses para participarem da festa junto com ele.

Gaby Amarantos

Viviane Batidão

Manoel Cordeiro

Jaloo

Miss Tacacá

Gang do Eletro

(Escrito por Rafael Lédo, estagiário de Jornalismo, sob supervisão de Heloá Canali, editora executiva de Oliberal.com)