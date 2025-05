Vidente que acertou término de Virginia e Zé Felipe prevê crise, traição e separação definitiva

A influenciadora Virgínia Fonseca e o cantor Zé Felipe surpreenderam os fãs ao anunciarem, na última terça-feira (27), o fim do casamento. Em comunicado publicado nas redes sociais, o ex-casal afirmou que a separação foi decidida em comum acordo e que o foco, a partir de agora, será manter uma boa convivência em prol da criação dos filhos. No entanto, uma sensitiva garante que o término não foi surpresa e que os seguidores podem esperar por traição, crise e rompimento definitivo.

A vidente Izadora Morais, conhecida por suas previsões envolvendo celebridades, afirmou que já havia antecipado o rompimento há duas semanas. Agora, ela divulga novas revelações sobre os próximos capítulos da vida do casal queridinho do Instagram. As informações são do O Globo.

Segundo Izadora, apesar do término, Virgínia e Zé Felipe ainda não encerraram totalmente sua história. A sensitiva afirma que uma reconciliação deve acontecer até o final de 2025, mas será breve. "Vejo uma tentativa de volta, mas não se sustenta. A separação definitiva faz parte do caminho dos dois. Além disso, uma traição deve vir à tona nas próximas semanas", disse.

A previsão aponta ainda um momento delicado para o cantor. Segundo a sensitiva, Zé Felipe enfrentará uma fase de instabilidade emocional, com tristeza profunda e conflitos familiares. A mãe dele, a influenciadora Poliana Rocha, deve desempenhar um papel central nas tensões. "Haverá desentendimentos nos bastidores, que a família tentará manter em sigilo, mas sem sucesso", revelou Izadora.

Apesar do turbilhão emocional, ela prevê que o cantor não ficará solteiro por muito tempo. "Vejo uma nova mulher surgindo na vida dele. Será um reencontro de almas, com chances até de um novo filho", completa.

Para Virgínia Fonseca, o foco nos negócios e na carreira digital deve se intensificar nos próximos meses. Segundo a sensitiva, essa dedicação será usada como uma válvula de escape para lidar com o fim do relacionamento. No entanto, ela alerta: mesmo com a vida profissional em alta, a influenciadora enfrentará desilusões amorosas e momentos de questionamento pessoal.

"Ela tentará preencher o vazio com produtividade, mas não encontrará a satisfação que busca. Isso poderá refletir, inclusive, em crises nos negócios", prevê Izadora.

Apesar de uma possível tentativa de reconciliação, a sensitiva conclui que o destino de Virgínia e Zé Felipe está traçado para seguir por caminhos diferentes. "Essa fase de rompimentos e desafios emocionais é necessária para que eles possam se reconectar com suas essências e buscar novos caminhos", finaliza.

Pronunciamento de Virginia

“Juntos sempre e agora de uma maneira diferente”, escreveu Virgínia no post feito no Instagram. Na publicação, ela explicou que os dois continuarão próximos como pais de Maria Alice, Maria Flor e José Leonardo, os três filhos do casal. “Decidimos que seremos amigos para cuidar do nosso maior bem, nossas bênçãos enviadas por Deus”, completou.

Virgínia também destacou que o fim da relação conjugal com o cantor não apaga o que foi construído ao longo dos anos. "Não estarmos juntos como casal, nunca será motivo para não darmos valor a tudo que construímos: uma família linda", afirmou.

A influenciadora disse ainda que a escolha pela separação foi baseada na honestidade, e não em uma vida de aparências. "Optamos pela honestidade e não por uma vida de aparências, porque estes somos nós", escreveu. O ex-casal se conheceu em 2020 e desde então estavam juntos.

Ela pediu respeito e compreensão ao público que acompanha o casal, destacando que ambos estão em paz com a decisão. "Estamos em paz e prontos para cuidar dos frutos do nosso amor. (...) Amamos vocês e tudo que representam. Que Deus abençoe nossa união e nos dê sabedoria pra seguir em frente", finalizou.