Aprenda simpatia e oração para se proteger de espíritos obsessores no Carnaval

O Carnaval é uma época de alegria, cores e celebração, mas também pode ser um período de intensa troca energética. Para evitar a absorção de vibrações pesadas e se proteger de possíveis obsessores, a sensitiva e astróloga Márcia Fernandes compartilha rituais e simpatias poderosas. Confira o passo a passo para garantir uma folia leve e protegida!

Segundo Márcia, o primeiro passo para blindar sua energia é um banho purificador. A combinação de sal grosso e arruda ajuda a dissolver cargas negativas e criar uma barreira protetora.

Ingredientes:

2 litros de água fria

2 colheres (sopa) de sal grosso

3 galhos de arruda

Como Fazer:

Após o banho comum, despeje 1 litro de água com sal grosso do pescoço para baixo.

Em seguida, amasse os galhos de arruda no outro litro de água fria e repita o processo, jogando a mistura pelo corpo (evitando a cabeça).

Deixe secar naturalmente para ativar a proteção.

Cuidados ao voltar para casa: banho pós-festa

Márcia alerta: nunca entre em casa com a fantasia usada no bloquinho. As roupas acumulam energias densas de espíritos obsessores e devem ser lavadas imediatamente.

Lave as fantasias com anil azul, conhecido por sua ação desimpregnante.

Antes de dormir, tome um banho rápido com água e anil azul (do pescoço para baixo) para eliminar resquícios de energias negativas.

Orações poderosas: Salmos para proteção no Carnaval

A espiritualista reforça a importância da oração como escudo invisível:

Mães: Recitem o Salmo 90 para proteger os filhos que forem à folia.

Foliões: Antes de sair, faça uma prece com o Salmo 118 para atrair segurança e luz.

Proteja o umbigo, ponto-chave contra sugestões energéticas

Você já ouviu que tampar o umbigo afasta o mau-olhado? Márcia explica: o plexo solar (chacra localizado na região umbilical) é uma porta de entrada para energias intrusas.

Use fantasias que cubram a área ou aplique um adesivo discreto sobre o umbigo.

Fantasia ideal para cada signo

Combine proteção e estilo! Márcia indica as cores certas para cada signo brilhar com energia positiva:

Áries: Amarelo cítrico 🟡

Touro: Verde claro 🟢

Gêmeos: Azul índigo 🔵

Câncer: Verde água 💧

Leão: Dourado 🌟

Virgem: Verde escuro 🍃

Libra: Azul claro ☁️

Escorpião: Vermelho 🔴

Sagitário: Azul royal 🌌

Capricórnio: Verde oliva 🫒

Aquário: Branco ⚪

Peixes: Azul-turquesa 🌊