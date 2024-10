5 simpatias com folhas de louro para atrair prosperidade, dinheiro e proteção

Muito além de seu uso na culinária, o louro é conhecido por suas propriedades místicas, sendo utilizado para eliminar energias negativas e atrair prosperidade. Antigamente, na Grécia e em Roma, as folhas de louro eram usadas em coroas para honrar pessoas importantes, e seus benefícios medicinais já eram conhecidos.

Hoje, as simpatias com louro são populares para trazer sorte, afastar o mau-olhado e abrir caminhos. Confira abaixo cinco simpatias poderosas que utilizam essa erva.

1. Simpatia para ganhar dinheiro

Materiais:

1 cadeado dourado pequeno

1 folha de louro

1 toalha amarela

Como fazer:

Em um dia de Lua Nova, pela manhã, coloque o cadeado dourado sobre uma folha de louro e deixe-o lá até a noite. Após o banho, passe o cadeado pelas mãos e pés, dizendo: “Lua, aqui está a armadura da minha riqueza, somente eu posso destruí-la ou abri-la para que mais riquezas entrem”. Seque mãos e pés com uma toalha amarela, guarde o cadeado em um local escondido e jogue a folha de louro no lixo. A toalha pode ser usada normalmente.

2. Simpatia para afastar mau-olhado

Materiais:

3 dentes de alho

1 rodela de cebola

1 folha de louro

1 xícara de chá

Como fazer:

De manhã, coloque os dentes de alho, a cebola e a folha de louro dentro da xícara. Deixe o conjunto em um local alto da sua casa. Ao final do dia, jogue tudo fora, exceto a xícara, que pode ser lavada e reutilizada normalmente.

3. Simpatia para fechar o corpo e trazer sorte

Materiais:

3 ramos de manjericão

3 folhas de louro

3 ramos de alecrim

1 vasilha

2 litros de água

Como fazer:

Coloque os ingredientes na vasilha com a água e deixe descansar por uma tarde. Após isso, mergulhe os pés na água por cinco minutos, fazendo três vezes o sinal da cruz e dizendo: “Meu corpo está fechado por séculos sem fim. Amém”. Jogue a água na pia e descarte as ervas.

4. Simpatia fácil para atrair dinheiro

Materiais:

1 folha de louro

1 carteira

Como fazer:

Simples e eficaz, essa simpatia deve ser feita durante a virada do ano. Basta colocar uma folha de louro dentro da carteira. Deixe a folha lá por sete dias, e depois troque-a por uma nova.

5. Simpatia dos três desejos

Materiais:

3 folhas de louro

1 vela amarela

Como fazer:

Escreva três desejos nas folhas de louro e acenda uma vela amarela. Enquanto a vela queima, faça uma prece atraindo prosperidade. Após a vela apagar, coloque as folhas de louro dentro da fronha do travesseiro e durma com elas por uma noite. No dia seguinte, queime as folhas com a chama de outra vela e aguarde os resultados.

*(Hannah Franco, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Tainá Cavalcante, editora web de OLiberal.com)