5 rituais e simpatias para conseguir dinheiro extra no fim do mês

Com a chegada do fim do mês e as férias de julho se aproximando, a necessidade de um dinheirinho extra se torna cada vez mais presente. Mas não se preocupe, as energias do universo podem estar a seu favor! As simpatias e rituais para atrair prosperidade financeira podem ser ferramentas poderosas para te ajudar a alcançar seus objetivos. E o melhor: são fáceis de fazer e cabem no seu dia a dia!

Pensando nisso, o OLiberal separou 5 rituais infalíveis para você atrair conseguir dinheiro extra e garantir um fim de mês tranquilo.

1. Arroz e arruda

Além de atrair dinheiro, o ritual com arroz e folha de arruda também leva embora as energias ruins.

Você vai precisar de:

Arroz

3 folhas de arruda

Guardanapo

Como fazer:

Cozinhe um punhado de arroz.

Misture o arroz cozido com 3 folhas de arruda.

Coloque a mistura em um guardanapo branco e deixe na geladeira por 3 a 7 dias.

Descarte o pacote em água corrente ou plante em um local florido.

⚠️ Repita o ritual toda segunda-feira durante um mês para atrair um fluxo constante de dinheiro.

2. Para vender mais

Esta simpatia "doce" visa aumentar as vendas e a lucratividade do seu negócio.

Você vai precisar de:

1 prato raso

1 moeda ou cédula

Açúcar

Vela amarela

Como fazer:

Em um prato raso, coloque uma nota ou moeda de qualquer valor.

Cubra tudo com açúcar.

Acenda uma vela amarela em outro recipiente.

Visualize mais clientes e lucros crescentes para seu negócio enquanto realiza o ritual.

Quando a vela apagar, coloque o prato com açúcar perto de um formigueiro e vá embora.

As formigas levarão o açúcar, levando consigo a energia da prosperidade para o seu negócio.

3. Atrair dinheiro rápido

Este ritual é ideal para quem precisa de dinheiro com urgência e é o mais simples da lista.

Você vai precisar de:

Vela verde

Como fazer:

Em um local tranquilo, acenda uma vela verde.

Mentalize o valor exato que você deseja receber neste fim de mês.

Deixe a vela queimar até o fim.

Descarte o que sobrar no lixo.

⚠️ A fé e a visualização são essenciais para o sucesso deste ritual.

4. Para ganhar aumento

Esta simpatia é para atrair um aumento de salário para quem trabalha.

Você vai precisar de:

1 limão

3 moedas

Barbante

Papel amarelo

Vaso com a planta comigo-ninguém-pode

Como fazer:

Corte um limão ao meio e esprema o suco das duas metades.

Coloque 3 moedas de qualquer valor dentro de uma das metades do limão.

Feche o limão com barbante e embrulhe-o em papel amarelo.

Enterre o limão em um vaso de comigo-ninguém-pode.

⚠️ Visualize seu aumento e a melhora na sua vida financeira enquanto enterra o limão.

5. Banho de Sal Grosso

O banho de sal grosso é uma das simpatias mais populares para atrair dinheiro e limpar as energias negativas.

Você vai precisar de:

1 balde

Sal grosso

Como fazer:

Em um balde, misture um punhado de sal grosso com água morna.

Após o banho normal, despeje a mistura do pescoço para baixo.

Mentalize a prosperidade, o sucesso financeiro e a realização dos seus sonhos.

O sal grosso tem propriedades purificadoras e energizantes, atraindo boas vibrações para sua vida financeira.

*(Hannah Franco, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web em OLiberal.com)