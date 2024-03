Dia de São José: confira 5 simpatias para atrair dinheiro e proteção urgente

O dia 19 de março é marcado pela fé e tradição com a celebração do Dia de São José, patrono da Igreja Católica, carpinteiro, esposo de Maria e pai adotivo de Jesus. A data também é conhecida por ser um momento propício para realizar orações, simpatias e rituais que buscam bênçãos para a família, casamento, trabalho e a realização de sonhos. Confira a seguir cinco simpatias para fazer no Dia de São José.

Simpatia das Frutas para São José

A mais conhecida é a Simpatia das Frutas, onde se escreve os nomes das frutas em pedaços de papel, dobra-os e coloca em um recipiente. Sorteia-se um papel e a fruta escolhida não poderá ser consumida por um ano. Em troca, faz-se um pedido a São José com fé e esperança. Veja o passo a passo:

➔ Escreva o nome de todas as frutas que você gosta em papéis separados.

➔ Dobre os papéis e coloque-os em um recipiente.

➔ Sorteie um papel e passe um ano sem comer a fruta escolhida.

➔ Faça um pedido a São José.

Simpatia para proteger a família

Para proteção da família e entes queridos, escolha uma foto da família, coloque debaixo de uma imagem de São José e repita três vezes: "São José, fazei com que minha família seja tão maravilhosa quanto a sua!". Guarde a foto em um porta-retratos novo e faça a seguinte oração pedindo proteção e união familiar: "Grande Santo, a quem Deus confiou o cuidado da mais santa família que já houve, sede vós, vó-lo pedimos, ó pai e protetor da nossa, e impetrai-nos a graça de vivermos e morrermos no amor de Jesus e Maria."

Finalize com um Pai-Nosso, uma Ave-Maria e um Glória ao Pai.

São José e a Virgem Maria (Foto/Catequese Católica)

Simpatia para atrair dinheiro

➔ Essa simpatia também é conhecida como "sacolinha de São José" e serve para atrair dinheiro ou proteger a vida financeira. Confira o passo a passo:

➔ Faça uma sacolinha de tecido marrom, branco ou cru.

➔ Coloque dentro uma moeda envolta em um papel com a oração: "Neste saquinho eu guardo o dinheiro de São José, guardarei as minhas economias e terei a proteção de São José na minha vida financeira. Nada me faltará."

➔ Reze um Pai-Nosso e uma Ave-Maria.

➔ Guarde a sacolinha na sua carteira e renove a cada ano.

A simpatia deve ser feita na lua nova, crescente ou cheia. Se no dia de São José a lua não estiver favorável, espere entrar a próxima lua e faça na intenção de São José.

Simpatia para conseguir emprego

São José também protege os trabalhadores, por isso, o seu dia é um ótimo momento para simpatias voltadas para conseguir emprego. Siga o passo a passo:

➔ Escreva o nome do lugar onde deseja trabalhar em um papel branco.

➔ Embrulhe a chave em um papel e mergulhe em um copo d'água.

➔ Deixe o recipiente no lugar mais alto da sua casa por 7 dias.

➔ Jogue fora a água e o papel.

➔ Leve a chave para uma igreja com a imagem de São José e faça uma oração.

Oração a São José dormindo

A oração a São José, quando realizada antes de dormir, faz com que o santo esteja presente nos sonhos e traga paz, proteção e orientação espiritual.

"São José dormindo, com o evangelho aprendemos que mais do que dormir, durante à noite, escutas-te a voz de Deus com a prontidão de praticá-la. Hoje, confiante em tua preciosa intercessão, consagro-te as alegrias e as tristezas de cada dia. Consagro-te minha vida, minha casa, família e trabalho. Ajuda-me a te imitar sendo uma pessoa de bem, vivendo o amor, o perdão e a verdade. Quero seguir o teu caminho de fé. Agora eu te peço, São José dormindo: sonha com este pedido junto de Deus. Intercede por mim alcançando-me esta graça (com confiança, faça seu pedido)."

*(Hannah Franco, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Heloa Canali, coordenadora de OLiberal.com)