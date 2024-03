Dia de São José: devotos rendem homenagem ao santo em Belém (PA), com procissão nesta terça (19)

No bairro do Umarizal, em Belém (PA), o Dia de São José será comemorado, nesta terça-feira (19), com programação toda dedicada a esse patrono da Igreja e padroeiro da família, incluindo uma procissão no começo da noite, a partir da paróquia que leva o nome do pai de Jesus Cristo na Terra, na rua Domingos Marreiros com a avenida Visconde de Souza Franco. Como informa o pároco, padre Vandilson Lima, às 7h será celebrada a Santa Missa, a ser presidida pelo bispo auxiliar de Belém, dom Antônio de Assis Ribeiro.

As missas das 11h e das 17h serão presididas pelo pároco, padre Vandilson Lima. Após a missa das 17h, sairá a procissão dos fiéis nas ruas perto da Paróquia de São José, como parte da festividade deste ano, iniciada no último dia 10. Às 19h, a Santa Missa na paróquia será presidida pelo arcebispo metropolitano de Belém, dom Alberto Taveira Corrêa, com transmissão pela TV Nazaré.

A imagem do santo será transportada em uma viatura do Corpo de Bombeiros, na procissão dos fiéis. Ao longo do dia, funcionarão barracas na sede da paróquia com vendas de artigos religiosos e comidas. O encerramento da festividade terá como atração musical o cantor Arthur Espíndola.

"Toda festa de um padroeiro é uma grande oportunidade para momentos de oração, reflexão sobre o chamado vocacional, evangelização de uma paróquia em torno da santidade que foi vivida e hoje é contemplada como testemunho e modelo para nossa própria vida. São José sempre foi muito presente em toda a minha vida. Peço a Deus, por interseção de São José, sabedoria e discernimento para conduzir o povo que Ele me confiou", afirmou o pároco, padre Vandilson Lima.

Preparação

A noite desta segunda-feira (18) foi marcada por devoção e expectativa entre fiéis de São José. Devotos da paróquia, localizada no Umarizal, contaram com uma programação em louvor ao santo, às vèsperas da solenidade do padroeiro. Foi o nono dia da festividade, que iniciou no último dia 10 de março. Pela manhã, a programação da segunda-feira contou com uma missa às 6h30. Também em celebração a São José, a comunidade católica se reuniu em novena às 6h15 e às 18h30.

Já pela parte da tarde, a novena foi conduzida pelo diácono Walter Rolim, da Paróquia Santíssima Trindade. O momento foi dividido entre terço e orações, reunindo moradores da região e de outras paróquias. O dia finalizou com mais uma missa, celebrada às 19h e presidida pelo padre André Telles, vigário episcopal da região Sant’Anna.

O empresário Walter Campos esteve presente na novena pela parte da tarde. Sendo a primeira vez indo até a Paróquia de São José, para ele, foi um momento de fortalecer a fé. “Foi muito bacana, muito bonito, sensibilizou muito nosso coração. Eu e minha esposa participamos da Paróquia Nossa Senhora de Fátima. É uma grande honra poder participar. Eu sou um São José. Hoje eu tenho uma filha de coração. E São José foi um pai adotivo. A gente fica muito emocionado quando se fala do nosso pai protetor”, afirma.