Morre aos 70 anos o advogado José Nazareno, nome de destaque na vida pública e jurídica paraense

O advogado paraense José Nazareno Nogueira Lima, que também atuava como corretor, consultor jurídico da Assembleia Legislativa do Estado do Pará (Alepa) e presidente do Sindicato da Habitação (SINDCON/SECOVI/PA), morreu, neste sábado (12/07), aos 70 anos, por complicações do quadro de câncer. Ele deixou esposa, quatro filhos, três netos, além de parentes e amigos. A informação foi confirmada pela família em uma nota de pesar publicada nas redes sociais. “Que sua memória em nossos corações nos faça encontrar força e consolo neste momento tão difícil”, diz o comunicado.

O velório está marcado para ocorrer a partir das 23h, na Capela Max Domini, localizada na Avenida José Bonifácio, no bairro do Guamá, em Belém. Já o sepultamento será realizado no domingo (13/07), às 10h. O adeus ao advogado será dado em um cortejo realizado em um cemitério particular em Marituba.

Em depoimento, um dos filhos, Iran Kataoka Moura, afirmou que o pai procurou caminhar com a bênção de Deus, justiça e gratidão. “Dedicou a vida à construção do edifício social, fortalecendo a filantropia e o amor ao próximo. Ciente de sua condição clínica e passando pelas dificuldades do tratamento, ele, além de não reclamar, sempre agradeceu a Deus por tudo”, disse.

Em abril deste ano, ele recebeu a Medalha do Exército Brasileiro, entregue pelo Comandante Militar do Norte, General Ricardo Vendramim. A condecoração reconheceu os serviços prestados à sociedade e à valorização das instituições.

Como autor, publicou vários livros, o mais recente, lançado em 2023, falava sobre “Temas Condominiais”, pela Lura Editora. A obra reúne reflexões e artigos sobre desafios da vida em condomínio, os direitos e deveres de síndicos e condôminos, e as dinâmicas coletivas no ambiente condominial.

No lançamento do livro do Dr. José Nazareno em outubro de 2023 (Arquivo Sindcon/Secovi)

Em nota, o Sindcon/Secovi destacou que a trajetória profissional de José Nazareno foi marcada por dedicação à valorização do setor condominial e institucional.

Segundo o vice-presidente da entidade, Dr. Paulo Ataíde, a perda representa o fim de uma liderança ativa e comprometida. Ele declarou que o advogado deixa um legado na advocacia, no sindicalismo e na vida pública paraense. “À frente do sindicato desde 1994, Dr. Nazareno foi uma liderança incansável, comprometida com a valorização do setor da habitação e da convivência condominial, sempre guiado por ética, firmeza e espírito conciliador”, afirmou.

O diretor da Lotus Administração de Condomínios, Bernard Teixeira, ressaltou que José Nazareno deixa um exemplo de relações institucionais equilibradas. “Acredito que o grande legado do Dr. Nazareno foi nos mostrar que é muito possível que um sindicato patronal, como o SINDCON, possa ter uma excelente relação com o sindicato dos trabalhadores (SINTRACON). Esse é um legado que deve ser continuado”, disse.

Da esquerda para a direita: Dr. Augusto Teixeira (Lotus), Dr. Nazareno Nogueira Lima e Dr. Bernard Teixeira (Lotus) (Divulgação Sindcon/Secovi)

Atuação institucional e liderança sindical

Formado em Direito em 79, pela tradicional faculdade localizada no Largo da Trindade, onde atualmente funciona a sede da Seccional da OAB no Pará, o paraense construiu uma carreira marcada por múltiplas atuações na advocacia, em entidades de classe e na vida pública.

Ele foi sócio do escritório Nogueira Lima & Kataoka S/S – Advocacia, com atuação em diferentes áreas do Direito. Também ocupava funções como consultor jurídico da ALEPA e assessor de prefeituras e câmaras municipais.

Tesoureira Eliete Sherring na formatura da primeira turma de síndicos profissionais. Turma que homenageou o advogado com o nome de "Turma de Síndicos Profissionais José Nazareno" (Arquivo Sindcon/Secovi)

Ao longo da carreira, participou ativamente da Ordem dos Advogados do Brasil – Seção Pará. Foi 1º Secretário Geral da entidade entre 93 e 94, integrou o Tribunal de Ética e Disciplina entre 2000 e 2003, atuou como Conselheiro Efetivo de 2004 a 2006 e exerceu o cargo de Diretor Tesoureiro de 2007 a 2009.

Também foi agraciado com outras honrarias ao longo da vida, como a Ordem do Mérito Cabanagem (ALEPA), o Colar da Ordem do Mérito Advocatício – Grau Ouro (OAB/PA), a Medalha Brasão D’Armas de Belém (Câmara Municipal de Belém), o Título de Profissional Destaque (CEDE/ASTRA) e a Medalha “Duque de Caxias – O Pacificador”, concedida pelo Exército Brasileiro.

No campo sindical, José Nazareno presidia o Sindicato dos Condomínios do Estado do Pará desde 94, tendo sido reeleito por aclamação em diversos mandatos. Durante sua gestão, o sindicato se filiou à Federação dos Sindicatos da Habitação (FESECOVI), ampliando sua representatividade para o setor imobiliário em geral. Desde 2010, exercia o cargo de vice-presidente de Condomínios da FESECOVI, com atuação ao nível nacional.

Na maçonaria, também teve trajetória marcante. Foi Sereníssimo Grão-Mestre da Grande Loja Maçônica do Estado do Pará (GLEPA) por dois mandatos consecutivos, de 2008 a 2011 e de 2012 a 2015. Recebeu títulos honoríficos de Grandes Lojas no Brasil e no exterior, entre eles o de Grão-Mestre de Honra da Grande Loja Nacional de Portugal.

Em 2007, alcançou o Grau 33º da Maçonaria Filosófica. Três anos depois, presidiu a XXXIX Conferência Nacional da Maçonaria Simbólica do Brasil, realizada na capital paraense. Já em 2019, foi nomeado Supremo Deputado da Ordem Internacional do Arco-Íris para Meninas, representando seis estados da Região Norte.