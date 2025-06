UFPA divulga nota de pesar após a morte de Cláudio Barradas, nesta segunda (30)

Faleceu nesta segunda-feira (30), aos 95 anos, o professor Cláudio de Sousa Barradas, ícone da cena artística cultural paraense e responsável pela formação de diversos artistas na Escola de Teatro e Dança do Instituto de Ciências da Arte da Universidade Federal do Pará (UFPA). O professor é considerado um expoente da cena cultural amazônica e referência incontornável nas artes cênicas paraenses. Além disso, reconhecido por sua trajetória singular e transformadora, em dezembro de 2021, recebeu o título de professor emérito da UFPA, consolidando o seu papel fundamental no ensino das artes cênicas na Universidade.

VEJA MAIS

Em nota, a Universidade Federal do Pará (UFPA) manifestou, com profundo pesar, o falecimento do professor:

"A Universidade Federal do Pará (UFPA) manifesta, com profundo pesar, o falecimento do professor, artista e cônego Cláudio de Sousa Barradas, ocorrido na manhã desta segunda-feira, 30 de junho de 2025, aos 95 anos, em Belém. Expoente da cena cultural amazônica e referência incontornável nas artes cênicas paraenses".

Em 2021, Claudio Barradas recebeu o título de "Profesor Emérito da UFPA" por seu papel fundamental na consolidação do ensino das artes cênicas na Universidade Federal do Pará. O professor da Escola de Teatro e Dança do Instituto de Ciências da Arte da UFPA, formou gerações de artistas e pesquisadores, com sua visão generosa e ousada sobre o fazer teatral. Além disso, atuou como encenador, dramaturgo, crítico e também como sacerdote, guiado por uma profunda crença na potência da arte como instrumento de transformação social, especialmente entre as juventudes e comunidades periféricas.

Dirigiu espetáculos marcantes que traduziram, com sensibilidade e rigor estético, as narrativas que ajudaram a firmar a identidade cultural da região nos palcos, além de ser o responsável pela montagem de espetáculos singulares para a história teatral paraense e brasileira do século XX. Entre eles, destaca-se a importância que o artista professor deu para autores locais, como os paraenses Benedicto Monteiro, Levi Hall de Moura e Nazareno Tourinho."

(Gustavo Vilhena​, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Luciana Carvalho, editora web em OLiberal.com)