Dez ônibus elétricos são entregues e completam frota sustentável do BRT Metropolitano

Mais dez ônibus elétricos foram entregues para completar a frota sustentável que irá circular no Sistema BRT Metropolitano. Com a nova remessa, ao todo 40 veículos já estão em Belém prontos para realizar o transporte de passageiros. Os veículos possuem a tecnologia de emissão zero de gases poluentes, garantindo um avanço na transição para uma mobilidade urbana mais sustentável.

Os ônibus elétricos que chegaram já estão com os carregadores instalados. Ao todo, o BRT Metropolitano contará com 265 ônibus, dos quais 40 são elétricos e os outros 225 equipados com motores Euro 6, que emitem 15 vezes menos poluentes do que os modelos antigos ainda em operação na Grande Belém. A renovação da frota contribui para melhorar a qualidade do ar, reduzir ilhas de calor e promover mais conforto no transporte coletivo, impactando diretamente no bem-estar do meio ambiente e da população de Belém e Região Metropolitana.

Transporte sustentável

Essa é uma das maiores frotas metropolitanas elétricas de transporte público do país. A contribuição para o meio ambiente é significativa em termos de emissões, principalmente no ano em que Belém será palco da Conferência das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas de 2025, a Cop 30. Os veículos elétricos possuem recarga que gera impacto ambiental praticamente nulo do ponto de vista de matriz energética. Além disso, todos os outros ônibus, que são a diesel, possuem um motor menos poluente.

Além do impacto ambiental, o novo sistema possibilitará melhorias diretas para os passageiros. Com corredores exclusivos e linhas alimentadoras, o tempo de deslocamento será reduzido e o custo da viagem poderá ser menor.

A Arcon será responsável pela regulação, controle e fiscalização do novo sistema, com acompanhamento presencial e em tempo real, por meio de monitores, indicadores e equipes de campo. Benefícios como isenções tarifárias e descontos serão mantidos.