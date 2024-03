São José: pai de Jesus na Terra é exemplo de 'homem de Deus' no mundo

Ao lado de Maria, na criação de Jesus, São José deixou um legado de amor ao próximo, notabilizando-se como um "homem de Deus" que contribuiu com o plano divino de trazer o Grande Pastor à humanidade e ensinou o amor à família e às pessoas em geral. Por isso, é celebrado pelos devotos e fiéis em Belém, especialmente pelos integrantes da Paróquia São José, localizada na rua Domingos Marreiros com a Visconde de Souza Franco, no bairro do Umarizal. Nessa paróquia, a festividade dedicada ao santo inclui, entre outras atrações religiosas e culturais, uma passeata em sua homenagem, que ocorrerá nesta terça-feira (19), Dia de São José. No hall de entrada da sede do Grupo Liberal, será celebrada uma Santa Missa no dia 19, às 15h, em louvor ao santo, presidida pelo padre Wiremberg José, vigário paroquial de São Lucas Evangelista.

A festividade, cujo tema é "São José, sua vocação desperta a nossa também", serve para refletir sobre a missão de cada cristão no mundo, isto é, o compromisso com a vida em sociedade e a contribuição que cada pessoa pode oferecer para um mundo mais fraterno, a partir da própria vida em família. Assim, o padre Vandilson Sousa Lima, pároco de São José, destaca aspectos importantes da vida desse santo da Igreja Católica. "São José foi escolhido por Deus para ser o protetor de Jesus e da Virgem Maria, pai adotivo de Jesus e patrono da Igreja universal. Ele é o protetor do lar, da família e dos trabalhadores", explica o padre.

Paróquia de São José celebra o santo padroeiro da família (Foto: Cláudio Pinheiro / O Liberal)

Nas Sagradas Escrituras, São José não aparece muito, mas está sempre presente, quase anônimo, como protetor de Maria e do Menino Jesus. "São José é o exemplo de um pai que protege, um marido que cuida de sua esposa, aquele que é providente nas situações do lar", destaca o padre Vandilson.

Padre Vandilson Lima: São José é exemplo de "homem de Deus" (Foto: Cláudio Pinheiro / O Liberal)

Para ser um homem de Deus, seguindo o exemplo de São José, é necessário que a pessoa leia a Palavra de Deus, viva os sacramentos e compreenda que o outro não é seu inimigo, mas seu irmão na fé, com quem é preciso se comunicar no projeto de Deus revelado em Jesus Cristo.

Em um mundo marcado por desafios como violência, injustiça social e racismo, São José é uma referência de proteção e cuidado. "Ele é o exemplo de um pai que protege com a própria vida e guarda a sua esposa", ressalta o padre Vandilson.

Na terça-feira (19), devotos sairão em procissão para louvar São José, coordenados pelo pároco, padre Vandilson Lima (Foto: Cláudio Pinheiro / O Liberal)

Festividade

A Festividade de São Pedro na paróquia do bairro do Umarizal começou no dia 10 deste mês e prosseguirá até o dia 19, dia do santo. A cada dia da programação, um tema vocacional é abordado para que cada um, em seu estado de vida, descubra sua vocação e contribua para um mundo mais fraterno. "É o que diz a Campanha da Fraternidade deste ano: fazer ponte com o outro, ver o outro como irmão na fé, um companheiro, somos todos irmãos!", destaca o padre Vandilson.

No dia 19, haverá celebrações de missas às 7h e às 11h, além de uma procissão após a missa das 17h em homenagem a São José. A missa de encerramento será às 19h, presidida pelo arcebispo metropolitano de Belém, dom Alberto Taveira Corrêa.

A devoção a São José une gerações de famílias, como destaca Maria Stela Veras, que tem uma relação especial com o santo. "Ele seguiu toda a sua vida em obediência ao plano de Deus", conclui Stela.