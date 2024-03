Dia de São José: veja as cidades onde 19 de março é feriado

Uma das celebrações entre os católicos é o dia de São José, no dia 19 de março. Em alguns lugares do Brasil, essa data é considerada feriado, onde muitas pessoas não trabalham ou estudam e alguns serviços não funcionam. Abaixo, saiba em quais cidades é feriado, ponto facultativo e qual a diferença entre os dois termos:

Onde é feriado?

- São José é considerado o padroeiro do estado do Amapá e Ceará. Nesses estados, há feriado estadual.

- É feriado municipal na cidade de Abreu e Lima, em Recife, no estado de Pernambuco

Cidades com ponto facultativo

A Prefeitura e Governo do Ceará e Fortaleza, onde São José também é padroeiro, terão ponto facultativo devido ao feriado de São José, padroeiro do Estado. Os decretos foram publicados no Diário Oficial do Estado (DOE), no último dia 13 de março, e no Diário Oficial do Município (DOM) de Fortaleza, no dia 15.

O que é feriado?

O feriado é uma data decretada e oficializada nos calendários nacionais, estaduais e municipais, tornando obrigatória a dispensa de serviço neste dia. Algumas empresas que não podem parar suas atividades funcionam por escala de trabalho de colaboradores, previamente ajustada pela chefia.

O que é o ponto facultativo?

Nas empresas, o ponto facultativo significa que o expediente pode ou não acontecer, dependendo da decisão do empregador. Geralmente, a "folga" de ponto facultativo costuma durar o dia inteiro e compensado por banco de horas. O ponto facultativo geralmente ocorre em função de datas comemorativas ou importantes, mas que não fazem parte do calendário oficial de feriados.

(*Gabriel Bentes, estagiário sob supervisão da editora web de OLiberal.com Rayanne Bulhões)