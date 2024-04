PM tem o corpo devorado pelos próprios cães após morrer em casa

Um policial militar foi encontrado com o corpo devorado pelos próprios cachorros, após morrer em casa, segundo a Polícia Civil. O caso aconteceu em Pirenópolis, no Entorno do Distrito Federal (DF), a Polícia Civil (PC). Segundo o delegado Tibério Martins, a causa da morte ainda é investigada.

Clédio Vilela Cardoso, de 50 anos, que ingressou na Polícia Militar em 2020 e atualmente estava na reserva, residia sozinho em uma fazenda. Foram os amigos de Clédio que fizeram a descoberta macabra no último domingo (21), após estranharem o desaparecimento dele.

“Ele frequentava a missa e pessoal não viu ele nos dois últimos domingos”, disse Martins. A última vez que foi visto foi em 08 de abril por uma vizinha.

A descoberta ocorreu quando os amigos decidiram verificar a fazenda. Ao chegarem, encontraram o corpo de Cardoso no chão do lado de fora da casa, próximo a uma mesa com um caderno e a chave do carro.

"É possível que ele tenha sofrido um mal súbito e caído da cadeira", explicou o delegado. A presença de cães famintos na propriedade levanta suspeitas sobre a devoração do corpo, já que os animais estavam sem comida há pelo menos duas semanas.

“A perícia vai analisar se tem alguma marca de violência na ossada para tentar identificar a causa da morte”, afirmou Martins. Ele descarta a participação de terceiros no incidente, sugerindo que Cardoso pode ter sucumbido a um mal súbito.

“Vamos investigar para descartar a participação de um terceiro na morte e, após o luto, vamos conversar com a família e amigos para saber histórico de doenças”, concluiu o delegado.