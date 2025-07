Horóscopo de hoje 01/07: veja a previsão para todos os signos

Veja o horóscopo de hoje, terça-feira (01/07), para os signos de Áries, Touro, Gêmeos, Câncer, Leão, Virgem, Libra, Escorpião, Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes. Confira, abaixo, qual seu signo e a previsão e reflexões que os astros vão trazer para o seu dia

♈ Áries (21/03 a 20/04)

O mês traz um chamado ao amadurecimento. Saturno e Netuno em conjunção ao Sol natal acentuam o peso das responsabilidades e despertam reflexões profundas sobre identidade. A saúde pede atenção: respeite seus limites e valorize os momentos de descanso.

♉ Touro (21/04 a 20/05)

Mudanças inesperadas marcam o início do mês, com a conjunção de Vênus e Urano em seu signo. Pode surgir vontade de romper padrões e renovar o visual ou relações. A partir do dia 4, o foco será a estabilidade financeira e emocional.

♊ Gêmeos (21/05 a 20/06)

Julho começa com energia acolhedora e criativa. A entrada de Vênus em seu signo, no dia 4, traz brilho, charme e desejo de socializar. Aproveite para investir na autoestima, atualizar o visual e fortalecer vínculos afetivos.

♋ Câncer (21/06 a 22/07)

Com Júpiter em destaque, o mês favorece novos começos e projetos de expansão pessoal. Viagens, estudos e planos de longo prazo estão favorecidos. Mas atenção aos exageros: mantenha os pés no chão.

♌ Leão (23/07 a 22/08)

Mercúrio transita pelo seu signo durante todo o mês, elevando seu poder de expressão e criatividade. Aproveite para compartilhar ideias, apresentar projetos e fortalecer sua imagem pública.

♍ Virgem (23/08 a 22/09)

A energia de Marte em seu signo traz iniciativa e foco. Este é o momento ideal para resolver pendências, se posicionar com firmeza e colocar a vida em ordem. Cuide apenas da impulsividade e do estresse.

♎ Libra (23/09 a 22/10)

Julho pede recolhimento e introspecção. Saturno exige mais maturidade e responsabilidade. É hora de reavaliar prioridades e fortalecer sua base emocional. Evite se sobrecarregar.

♐ Escorpião (23/10 a 21/11)

Atenção redobrada com a comunicação no ambiente de trabalho, especialmente após o dia 18, quando Mercúrio entra em retrogradação. O mês também favorece reavaliações de metas e parcerias profissionais.

♐ Sagitário (22/11 a 21/12)

O mês inicia um ciclo de libertação e mudanças pessoais. A oposição de Urano ativa questionamentos sobre sua rotina e propósito. Siga a intuição, mas evite atitudes impulsivas ou radicais.

♑ Capricórnio (22/12 a 20/01)

Julho convida à reflexão sobre crescimento e exageros. Com Júpiter em oposição ao seu Sol natal, é preciso encontrar equilíbrio entre ambição e realismo. O momento é bom para planejar, mas com os pés no chão.

♒ Aquário (21/01 a 19/02)

Relacionamentos ganham destaque com Mercúrio favorecendo o diálogo. O momento é ideal para resolver mal-entendidos, firmar acordos e fortalecer parcerias. O importante é manter a empatia e a escuta ativa.

♓ Peixes (20/02 a 20/03)

Marte em oposição pode gerar tensão nas relações. A dica do mês é praticar a assertividade sem se deixar levar por impulsos. Evite guardar ressentimentos e procure expressar seus limites com clareza e serenidade.