Clima quente no zodíaco: veja os 4 signos que mais vão fazer sexo no mês de junho

O mês de junho chegou, e com ele o clima do Dia dos Namorados começa a movimentar os corações — e os lençóis — de muitos signos do zodíaco. Com influências intensas de Vênus, Marte e Mercúrio, o romance e a intimidade ganham força, especialmente para quatro signos que prometem se destacar na vida sexual nas próximas semanas. Alguns deles estão entre os signos com mais energia, desejo e disposição para viver experiências quentes e envolventes neste mês. Os astros garantem: o prazer vai estar em alta.

Confira o que os planetas reservam para os signos mais "quentes" de junho.

♈ Áries

Amor: Com Vênus iluminando o seu signo nos primeiros dias do mês, Áries tende a viver momentos de intensidade e paixão à flor da pele. A energia arrebatadora ganha força com a presença de Marte (até o dia 17) e Mercúrio (a partir do dia 26) em sua quinta casa, favorecendo romances empolgantes e novidades emocionantes na vida afetiva.

Sexo: Marte e Mercúrio em Leão despertam o lado mais ousado do ariano. A combinação entre ação e comunicação torna os momentos íntimos cheios de iniciativa, criatividade e prazer. Uma fase ideal para explorar desejos com confiança e bom humor.

♌ Leão

Amor: Marte segue em trânsito pelo signo até o dia 17, enquanto Mercúrio desembarca no dia 26, ampliando o carisma, a sedução e o magnetismo pessoal dos leoninos. O período é ótimo para novas conquistas e reaproximações, mas pede atenção com impulsos e atitudes autoritárias. Com Plutão retrógrado na Casa 7, junho também será um momento de reflexão sobre a forma como o leonino se relaciona.

Sexo: Até o dia 17, os leoninos vivem dias de intensidade e entrega. A energia marciana contribui para experiências mais fortes, com desejo elevado e vontade de impressionar. Depois, o foco pode se voltar para detalhes e estímulos mentais, mantendo o fogo aceso de forma diferente.

♏ Escorpião

Amor: Junho será um mês de surpresas no campo afetivo. Com Urano na Casa 7 e a chegada de Vênus no signo no dia 6, o escorpiano estará mais aberto ao envolvimento emocional — e às reviravoltas. Relacionamentos inesperados, inclusive em viagens, estão favorecidos. Mas entre os dias 9 e 15, o momento pede atenção, especialmente com pessoas do passado ou envolvimentos rápidos.

Sexo: Escorpião traz à tona todo seu magnetismo e criatividade na intimidade. Até o dia 20, o desejo se alia à inovação e à versatilidade, favorecendo experiências marcantes e intensas. Um período de prazer elevado, regido por desejo e entrega.

♐ Sagitário

Amor: O mês dos Namorados promete agitação para os sagitarianos. Com boa parte dos planetas circulando pelo seu paraíso astral e pela Casa 7, o momento é ideal para novas conexões e romances eletrizantes. Paqueras, reencontros e até envolvimentos à distância ganham destaque. No entanto, imprevistos podem surgir — será preciso jogo de cintura e maturidade para lidar com as mudanças.

Sexo: O clima é de envolvimento total. Os astros apontam para experiências emocionantes, intensas e recheadas de romantismo. Sagitário poderá se destacar como amante apaixonado e surpreendente, com uma energia arrebatadora que não passará despercebida.